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В Германии призвали МО "срочно" прокомментировать запись разговора военных
В Германии призвали МО "срочно" прокомментировать запись разговора военных - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали МО "срочно" прокомментировать запись разговора военных
Министр обороны Германии Борис Писториус должен в срочном порядке прокомментировать опубликованную запись разговора немецких военных о возможном ударе по... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T15:08+0300
2024-03-02T15:08+0300
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус должен в срочном порядке прокомментировать опубликованную запись разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту, рассказала изданию Berliner Zeitung депутат критикующей поставки оружия Киеву и выступающей за мирные переговоры партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севим Дагделен. "Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько аудиозапись консультаций офицеров бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост соответствует правде или является фальшивкой", - заявила парламентарий. Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.В бундесвере (минобороны Германии - ред.) отказались комментировать предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило о том, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших её.
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германия, бундесвер, борис писториус
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, Борис Писториус
В Германии призвали МО "срочно" прокомментировать запись разговора военных
Бундестаг призвал главу МО ФРГ "срочно" прокомментировать запись разговора военных
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ.
Министр обороны Германии Борис Писториус должен в срочном порядке прокомментировать опубликованную запись разговора немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту, рассказала изданию Berliner Zeitung
депутат критикующей поставки оружия Киеву и выступающей за мирные переговоры партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Севим Дагделен.
"Запись настоящая". Стало известно, кто записал разговор немецких офицеров
"Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько аудиозапись консультаций офицеров бундесвера о возможных сценариях нападения на Крымский мост соответствует правде или является фальшивкой", - заявила парламентарий.
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
В бундесвере (минобороны Германии - ред.) отказались комментировать предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. В то же время ведомство сообщило на запрос новостного портала T-Online, что контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров. Позднее издание Welt сообщило, что запись распространяется среди рядовых служащих в бундесвере и военные считают ее аутентичной. Издание Bild в свою очередь сообщило о том, что многое говорит о подлинности записи, а в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших её.