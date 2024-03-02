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Атакованный хуситами 18 февраля британский сухогруз затонул

Атакованный хуситами 18 февраля британский сухогруз затонул - 02.03.2024, ПРАЙМ

Атакованный хуситами 18 февраля британский сухогруз затонул

Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул вечером 1... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T15:44+0300

2024-03-02T15:44+0300

2024-03-02T15:44+0300

йемен

хуситы

красное море

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул вечером 1 марта, сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba со ссылкой на йеменское правительство. "Кризисная группа по взаимодействию с судном Rubymar заявило, что судно MV Rubymar затонуло вчера вечером", - говорится в материале агентства. Кроме того, по данным издания, судно затонуло на фоне неблагоприятных погодных условий на море. Кризисная группа выразила сожаление из-за потери судна, добавив, что затонувший сухогруз вызовет природную катастрофу в Красном море и территориальных водах Йемена, и заявила, что продумывает шаги по ее избежанию. Ранее 19 февраля хуситы сообщили об атаке на британское судно. По их словам, оно получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники в Йемене, что судно затонуло. Позднее в тот же день об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало состояние судна.

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йемен, хуситы, красное море