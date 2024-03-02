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Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину
Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину - 02.03.2024, ПРАЙМ
Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину
"Турецкий поток" сможет гарантировать Венгрии безопасные поставки газа вместо транзита через Украину, сообщил РИА Новости министр иностранных дел и... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T16:32+0300
2024-03-02T16:32+0300
2024-03-02T16:39+0300
венгрия
транзит газа через украину
"турецкий поток"
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. "Турецкий поток" сможет гарантировать Венгрии безопасные поставки газа вместо транзита через Украину, сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Согласно информации источников агентства РБК-Украина в украинском правительстве, Киев не продлит договор о транзите российского "голубого топлива" в Европу, который истекает в конце 2024 года. Транзит будет возможен, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что предварительно договорился с премьером Украины Денисом Шмыгалем о продолжении транзита через украинскую территорию в Европу. "На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — отметил дипломат. Тем не менее Сийярто добавил, что Будапешт открыт к диалогу."Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка". Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.
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венгрия, транзит газа через украину, "турецкий поток"
ВЕНГРИЯ, транзит газа через Украину, "Турецкий поток"
Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину
Сийярто заявил, что Венгрии не нужен транзит через Украину, есть "Турецкий поток"
АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. "Турецкий поток" сможет гарантировать Венгрии безопасные поставки газа вместо транзита через Украину, сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Согласно информации источников агентства РБК-Украина в украинском правительстве, Киев не продлит договор о транзите российского "голубого топлива" в Европу, который истекает в конце 2024 года. Транзит будет возможен, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что предварительно договорился с премьером Украины Денисом Шмыгалем о продолжении транзита через украинскую территорию в Европу.
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"На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — отметил дипломат.
Тем не менее Сийярто добавил, что Будапешт открыт к диалогу.
"Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка".
Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.