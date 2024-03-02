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Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину

Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину - 02.03.2024, ПРАЙМ

Сийярто заявил, что "Турецкий поток" отлично заменит транзит через Украину

"Турецкий поток" сможет гарантировать Венгрии безопасные поставки газа вместо транзита через Украину, сообщил РИА Новости министр иностранных дел и... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T16:32+0300

2024-03-02T16:32+0300

2024-03-02T16:39+0300

венгрия

транзит газа через украину

"турецкий поток"

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АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. "Турецкий поток" сможет гарантировать Венгрии безопасные поставки газа вместо транзита через Украину, сообщил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Согласно информации источников агентства РБК-Украина в украинском правительстве, Киев не продлит договор о транзите российского "голубого топлива" в Европу, который истекает в конце 2024 года. Транзит будет возможен, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС. Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что предварительно договорился с премьером Украины Денисом Шмыгалем о продолжении транзита через украинскую территорию в Европу. "На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", — отметил дипломат. Тем не менее Сийярто добавил, что Будапешт открыт к диалогу."Газпром" и Украина в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому компания гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие четыре. "Газпром" осуществляет подачу газа для транзита через ГИС "Суджа" и "Сохрановка". Москва неоднократно повторяла, что отказ Запада от российского энергоресурса поставит его в менее выгодное положение. Западные страны все равно будут покупать нефть и газ России только теперь через посредников и за более высокую стоимость.

https://1prime.ru/20240227/844599100.html

венгрия

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венгрия, транзит газа через украину, "турецкий поток"