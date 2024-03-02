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"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
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"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине
Россия преуспела в тактике с точными ударами, поэтому ее атаки настолько разрушительны, сообщил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T17:11+0300
2024-03-02T17:11+0300
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия преуспела в тактике с точными ударами, поэтому ее атаки настолько разрушительны, сообщил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось &lt;…&gt; развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это "разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)". &lt;…&gt; Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек", — указал экс-председатель.Упомянутая тактика относится к координации разведки (спутники, дроны) и оружием, уточнил Куят. По его мнению, господство в воздухе также принадлежит России. Провал контрнаступления украинской армии стал результатом этих обстоятельств, заключил бывший председатель Военного комитета альянса.Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
17:11 02.03.2024
 
"Атакуют сразу": немецкий генерал восхитился ходом России на Украине

Экс-советник генсека НАТО Куят: ВС России применяют передовую тактику против ВСУ

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия преуспела в тактике с точными ударами, поэтому ее атаки настолько разрушительны, сообщил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"На Западе об этом совсем не говорят. Русским удалось <…> развить такие технологические возможности, которые дают им колоссальное преимущество. Мы называем это "разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR)". <…> Эта система привязана к вооружению. Это означает, что, как только цель выявлена, ее сразу же атакуют, без каких-либо задержек", — указал экс-председатель.
Упомянутая тактика относится к координации разведки (спутники, дроны) и оружием, уточнил Куят. По его мнению, господство в воздухе также принадлежит России.
Провал контрнаступления украинской армии стал результатом этих обстоятельств, заключил бывший председатель Военного комитета альянса.
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Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.
ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.
Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
 
РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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