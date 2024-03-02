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Страны ФСЭГ осудили внедрение "потолков цен" на газ - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Страны ФСЭГ осудили внедрение "потолков цен" на газ
Страны ФСЭГ осудили внедрение "потолков цен" на газ - 02.03.2024, ПРАЙМ
Страны ФСЭГ осудили внедрение "потолков цен" на газ
Страны-участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) выразили непринятие любого искусственного вмешательства в работу рынков газа, в том числе внедрение... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T17:15+0300
2024-03-02T17:15+0300
мир
потолок цен на газ
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АЛЖИР, 2 мар - ПРАЙМ. Страны-участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) выразили непринятие любого искусственного вмешательства в работу рынков газа, в том числе внедрение "потолков цен", вызывающих дефицит на рынке, следует из алжирской декларации, принятой организацией. Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята алжирская декларация. "Наше неприятие любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа, включая попытки изменить функции ценообразования и управления рисками, а также внедрение политически мотивированных "потолков цен", которые могут только усугубить дефицит предложения на рынке и препятствовать инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители", - сказано в документе. Страны ФСЭГ также осуждают односторонние беспрецедентные действия и налоговые меры, которые оправдываются "якобы обеспечением безопасности энергоснабжения для некоторых в ущерб правилам газового рынка и с риском увеличения дисбалансов в ущерб наиболее уязвимым слоям населения". Кроме этого, страны подчеркнули важность защиты газовой инфраструктуры, включая трансграничную, от преднамеренных нападений.Евросоюз с февраля 2023 года запустил временный механизм коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены - потолок цен на газ. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
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мир, потолок цен на газ
МИР, потолок цен на газ
17:15 02.03.2024
 
Страны ФСЭГ осудили внедрение "потолков цен" на газ

Страны ФСЭГ выразили непринятие внедрения "потолков цен" на газ

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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АЛЖИР, 2 мар - ПРАЙМ. Страны-участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) выразили непринятие любого искусственного вмешательства в работу рынков газа, в том числе внедрение "потолков цен", вызывающих дефицит на рынке, следует из алжирской декларации, принятой организацией.
Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходят в Алжире 1 и 2 марта. В ходе мероприятий странами Форума была принята алжирская декларация.
"Наше неприятие любого искусственного вмешательства в работу рынков природного газа, включая попытки изменить функции ценообразования и управления рисками, а также внедрение политически мотивированных "потолков цен", которые могут только усугубить дефицит предложения на рынке и препятствовать инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоносители", - сказано в документе.
Страны ФСЭГ также осуждают односторонние беспрецедентные действия и налоговые меры, которые оправдываются "якобы обеспечением безопасности энергоснабжения для некоторых в ущерб правилам газового рынка и с риском увеличения дисбалансов в ущерб наиболее уязвимым слоям населения".
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Кроме этого, страны подчеркнули важность защиты газовой инфраструктуры, включая трансграничную, от преднамеренных нападений.
Евросоюз с февраля 2023 года запустил временный механизм коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены - потолок цен на газ. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.
Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
 
МИРпотолок цен на газ
 
 
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