https://1prime.ru/20240302/845822322.html

Страхование кабельных судов вблизи Йемена резко подорожало, пишет WSJ

Страхование кабельных судов вблизи Йемена резко подорожало, пишет WSJ - 02.03.2024, ПРАЙМ

Страхование кабельных судов вблизи Йемена резко подорожало, пишет WSJ

Стоимость страхования кабельных судов, работающих вблизи Йемена, резко возросла и стала составлять до 150 тысяч долларов за день на фоне напряженной обстановки... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T17:28+0300

2024-03-02T17:28+0300

2024-03-02T17:29+0300

мир

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стоимость страхования кабельных судов, работающих вблизи Йемена, резко возросла и стала составлять до 150 тысяч долларов за день на фоне напряженной обстановки в Красном море и предполагаемых атак членов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на подводные кабели, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее израильское экономическое издание Globes писало, что в Красном море повреждены четыре подводных кабеля, связывающих Европу, Восточную Азию, Африку и ряд арабских стран, при этом в публикации издания отмечалось, что ущерб "незначительный", так как это не единственные кабели в регионе. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил РИА Новости, что подводные кабели связи между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена, и назвал утверждения об обратном инсинуациями. Позднее министерство связи хуситов заявило, что старается беречь подводные кабели от любых возможных рисков и может предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания. "Низкая скорость движения кабельных судов делает прокладку новых линий в спорных водах опасной и дорогостоящей... Стоимость страхования некоторых кабельных судов вблизи Йемена в начале этого года резко выросла до 150 тысяч долларов за день", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники. Также источники сообщили газете, что компании, занимающиеся прокладкой кабелей в районе, запрашивают лицензии у регулирующих органов по обе стороны гражданского противостояния в Йемене, чтобы избежать конфликтов и с хуситами, и с международно признанным йеменским правительством. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240302/845821227.html

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