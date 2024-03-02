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Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО - 02.03.2024, ПРАЙМ
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
Москва разместит дополнительные вооружения в Московском и Ленинградском военных округах в ответ на принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический союз,... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T17:50+0300
2024-03-02T17:51+0300
россия
лавров
нато
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — ПРАЙМ. Москва разместит дополнительные вооружения в Московском и Ленинградском военных округах в ответ на принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический союз, сообщил глава МИД Сергей Лавров."У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — отметил он.Лавров указал, что удивлен тем, как быстро эти страны сменили свой многолетний нейтралитет на присоединение к союзу."Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — подчеркнул министр.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление после начала СВО на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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россия, лавров, нато
РОССИЯ, ЛАВРОВ, НАТО
17:50 02.03.2024 (обновлено: 17:51 02.03.2024)
 
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

Лавров: Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанк Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
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АНТАЛЬЯ (Турция), 2 мар — ПРАЙМ. Москва разместит дополнительные вооружения в Московском и Ленинградском военных округах в ответ на принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический союз, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"У нас уже приняты организационные решения, созданы Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции", — отметил он.
Лавров указал, что удивлен тем, как быстро эти страны сменили свой многолетний нейтралитет на присоединение к союзу.
Встреча глав МИД РФ и Индии С. Лаврова и С. Джайшанкара - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
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"Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом", — подчеркнул министр.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление после начала СВО на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
РОССИЯЛАВРОВНАТО
 
 
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