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Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров - 02.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
Немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали, заявил портал новостной телепередачи этого... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T18:20+0300
2024-03-02T18:24+0300
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германия
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали, заявил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.Также указывается, что наличие изменений в версии разговора проверяется."По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе (военно-воздушных сил Германии - ред). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", - сказал представитель немецкого министерства обороны редакции ARD. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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россия, германия
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
18:20 02.03.2024 (обновлено: 18:24 02.03.2024)
 
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров

Минобороны Германии подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали, заявил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.
Также указывается, что наличие изменений в версии разговора проверяется.
"По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе (военно-воздушных сил Германии - ред). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", - сказал представитель немецкого министерства обороны редакции ARD.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО
17:50
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
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