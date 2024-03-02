https://1prime.ru/20240302/845822873.html

Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров

Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров - 02.03.2024, ПРАЙМ

Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров

Немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали, заявил портал новостной телепередачи этого... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T18:20+0300

2024-03-02T18:20+0300

2024-03-02T18:24+0300

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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали, заявил портал новостной телепередачи этого канала Tagesschau.Также указывается, что наличие изменений в версии разговора проверяется."По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе (военно-воздушных сил Германии - ред). В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, распространяемую в социальных сетях", - сказал представитель немецкого министерства обороны редакции ARD. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240302/845822714.html

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