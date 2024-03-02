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СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины
СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины - 02.03.2024, ПРАЙМ
СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины
Евросоюз выделил Киеву лишь 77 миллиардов из обещанных 177 миллиардов евро, пишет РБК, ссылаясь на выводы экспертов Кильского института мировой экономики... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T19:13+0300
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Евросоюз выделил Киеву лишь 77 миллиардов из обещанных 177 миллиардов евро, пишет РБК, ссылаясь на выводы экспертов Кильского института мировой экономики (Германия) в рамках проекта Ukraine Support Tracker.В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 года Запад в сумме отправил Украине 143 миллиардов евро, из которых 73,18 миллиардов принадлежали Соединенным Штатам.Касательно вооружения, Вашингтон также занимает первое место: 44,34 миллиардов евро. Второе место занимает Великобритания (€4,89 млрд), третье Польша (€2,43 млрд)."Более щедрыми здесь оказались страны Восточной Европы — Польша и Чехия. Крупные обязательства взяли на себя Великобритания и Норвегия — они превышают 25 процентов их запасов тяжелого вооружения", — уточнили аналитики.Большее количество танков Киеву направили Польша, Чехия и Германия. Тяжелую артиллерию в основном отправляли США, Британия и Италия. РСЗО больше всех передали Чехия и Америка. Чехия также отправила все 16 обещанных комплексов ЗРК.Бронемашин было обещано больше всего (5,6 тысяч единиц), но передано было лишь 2,3 тысяч.В прошлом году западные страны обещали Украине меньше оружия, чем в 2022-м. В первый год конфликта обещали отправить 434 танков, 547 систем тяжелой артиллерии, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 24 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК); в 2023-м анонсировали поставки 354 танков, 267 систем тяжелой артиллерии, восемь РСЗО и 67 ЗРК.В случае отсутствия поддержки с американской стороны, Европе придется увеличить поставки вдвое и быстрее передавать Киеву вооружения, заключили эксперты.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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украина, запад, вооружение
УКРАИНА, ЗАПАД, вооружение
СМИ обнаружило разрыв между обещанной и реальной поддержкой Украины
РБК: эксперты выявили, что Евросоюз выделил Киеву только €77 млрд из обещанных €144 млрд
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ.
Евросоюз выделил Киеву лишь 77 миллиардов из обещанных 177 миллиардов евро, пишет РБК
, ссылаясь на выводы экспертов Кильского института мировой экономики (Германия) в рамках проекта Ukraine Support Tracker
.
В период с 24 января 2022 по 15 января 2023 года Запад в сумме отправил Украине 143 миллиардов евро, из которых 73,18 миллиардов принадлежали Соединенным Штатам.
Касательно вооружения, Вашингтон также занимает первое место: 44,34 миллиардов евро. Второе место занимает Великобритания (€4,89 млрд), третье Польша (€2,43 млрд).
"Более щедрыми здесь оказались страны Восточной Европы — Польша и Чехия. Крупные обязательства взяли на себя Великобритания и Норвегия — они превышают 25 процентов их запасов тяжелого вооружения", — уточнили аналитики.
Большее количество танков Киеву направили Польша, Чехия и Германия. Тяжелую артиллерию в основном отправляли США, Британия и Италия. РСЗО больше всех передали Чехия и Америка. Чехия также отправила все 16 обещанных комплексов ЗРК.
Бронемашин было обещано больше всего (5,6 тысяч единиц), но передано было лишь 2,3 тысяч.
"Выстрел в ногу". ЕС готовится к отказу от поставок газа РФ через Украину
В прошлом году западные страны обещали Украине меньше оружия, чем в 2022-м. В первый год конфликта обещали отправить 434 танков, 547 систем тяжелой артиллерии, 89 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 24 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК); в 2023-м анонсировали поставки 354 танков, 267 систем тяжелой артиллерии, восемь РСЗО и 67 ЗРК.
В случае отсутствия поддержки с американской стороны, Европе придется увеличить поставки вдвое и быстрее передавать Киеву вооружения, заключили эксперты.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.