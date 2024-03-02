https://1prime.ru/20240302/845823352.html

Berliner Zeitung назвала запись офицеров "крупной катастрофой в бундесвере"

Berliner Zeitung назвала запись офицеров "крупной катастрофой в бундесвере" - 02.03.2024, ПРАЙМ

Berliner Zeitung назвала запись офицеров "крупной катастрофой в бундесвере"

Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозапись не сфабрикована искусственным интеллектов, это обсуждение генералов немецких ВВС возможности... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T19:31+0300

2024-03-02T19:31+0300

2024-03-02T19:53+0300

германия

украина

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозапись не сфабрикована искусственным интеллектов, это обсуждение генералов немецких ВВС возможности поставок ракет Taurus Украине и ударов ими по Крымскому мосту, сообщает издание Berliner Zeitung.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Berliner Zeitung называет утечку "крупной катастрофой в бундесвере"."Теперь мир наконец знает, что британские специалисты по вооружению дислоцируются в тылу и что там много гражданских лиц с американским акцентом. Целеуказание, распознавание, постановка и наведение на цель невозможны без управления западными военными или только после долгих месяцев обучения украинских специалистов", — указывает газета.Более того, немецкое издание написало, что генералы на записи лишь реализуют политические планыРанее Минобороны Германии подтвердило подлинность этой аудиозаписи.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240302/845820739.html

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германия, украина