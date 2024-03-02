Berliner Zeitung назвала запись офицеров "крупной катастрофой в бундесвере"
Немецкая газета Berliner Zeitung признала подлинность разговора о Крымском мосте
© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP / Christof Stache
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян аудиозапись не сфабрикована искусственным интеллектов, это обсуждение генералов немецких ВВС возможности поставок ракет Taurus Украине и ударов ими по Крымскому мосту, сообщает издание Berliner Zeitung.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Berliner Zeitung называет утечку "крупной катастрофой в бундесвере".
"Теперь мир наконец знает, что британские специалисты по вооружению дислоцируются в тылу и что там много гражданских лиц с американским акцентом. Целеуказание, распознавание, постановка и наведение на цель невозможны без управления западными военными или только после долгих месяцев обучения украинских специалистов", — указывает газета.
Более того, немецкое издание написало, что генералы на записи лишь реализуют политические планы
Ранее Минобороны Германии подтвердило подлинность этой аудиозаписи.
"Теперь мир наконец знает, что британские специалисты по вооружению дислоцируются в тылу и что там много гражданских лиц с американским акцентом. Целеуказание, распознавание, постановка и наведение на цель невозможны без управления западными военными или только после долгих месяцев обучения украинских специалистов", — указывает газета.
Более того, немецкое издание написало, что генералы на записи лишь реализуют политические планы
Ранее Минобороны Германии подтвердило подлинность этой аудиозаписи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.