Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845823507.html
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым - 02.03.2024, ПРАЙМ
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T19:44+0300
2024-03-02T19:44+0300
россия
молодежь
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845725533_0:53:2361:1381_1920x0_80_0_0_b64c1eb233ed7cadfbaa4bbf534c66e1.jpg
СИРИУС, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие."Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", — сказал президент.Российский лидер подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. Также он выразил уверенность, что участники фестиваля вдохновятся и вернутся домой с любовью к их родине."Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.Кроме этого, он отметил, что многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой страныТакже глава государства указал, что нужно совместными усилиями бороться с бедностью, терроризмом и распространением наркотиков. Большая часть землян разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу, подытожил Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
https://1prime.ru/20240302/845819606.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845725533_133:0:2229:1572_1920x0_80_0_0_5c43fda4c5166e09e9232359761f38da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, молодежь
РОССИЯ, молодежь
19:44 02.03.2024
 
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

Президент России Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие.
"Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. Также он выразил уверенность, что участники фестиваля вдохновятся и вернутся домой с любовью к их родине.
"Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина
13:42
Кроме этого, он отметил, что многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой страны
Также глава государства указал, что нужно совместными усилиями бороться с бедностью, терроризмом и распространением наркотиков.
Большая часть землян разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу, подытожил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
 
РОССИЯмолодежь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала