https://1prime.ru/20240302/845823507.html
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым - 02.03.2024, ПРАЙМ
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T19:44+0300
2024-03-02T19:44+0300
2024-03-02T19:44+0300
россия
молодежь
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СИРИУС, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие."Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", — сказал президент.Российский лидер подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. Также он выразил уверенность, что участники фестиваля вдохновятся и вернутся домой с любовью к их родине."Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.Кроме этого, он отметил, что многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой страныТакже глава государства указал, что нужно совместными усилиями бороться с бедностью, терроризмом и распространением наркотиков. Большая часть землян разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу, подытожил Путин.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
https://1prime.ru/20240302/845819606.html
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россия, молодежь
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
Президент России Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи
СИРИУС, 2 мар — ПРАЙМ. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и запустил мероприятие.
"Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", — сказал президент.
Российский лидер подчеркнул, что Россия строится как страна возможностей для молодежи. Также он выразил уверенность, что участники фестиваля вдохновятся и вернутся домой с любовью к их родине.
"Вы молодое поколение. Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный справедливый мир. И именно вам его созидать", - сказал Путин в обращении к участникам фестиваля.
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Кроме этого, он отметил, что многонациональное единство является для России величайшей ценностью и во многом определяет те принципы, по которым живет страна. Братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой страны
Также глава государства указал, что нужно совместными усилиями бороться с бедностью, терроризмом и распространением наркотиков.
Большая часть землян разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу, подытожил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.