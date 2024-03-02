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В экономике Евросоюза заметили "последний вздох инфляционного монстра" - 02.03.2024, ПРАЙМ
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В экономике Евросоюза заметили "последний вздох инфляционного монстра"
В экономике Евросоюза заметили "последний вздох инфляционного монстра" - 02.03.2024, ПРАЙМ
В экономике Евросоюза заметили "последний вздох инфляционного монстра"
Инфляция в Евросоюза упала до 2,6 процента, что больше прогноза, поэтому аналитики ожидают еще большего улучшения ситуации, пишет Bloomberg. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T20:46+0300
2024-03-02T20:56+0300
инфляция
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Евросоюза упала до 2,6 процента, что больше прогноза, поэтому аналитики ожидают еще большего улучшения ситуации, пишет Bloomberg.Динамику можно проследить по Германии, где она составила 2,7 процента в феврале, Франции (2,9 процента), Испании (2,8 процента) и Италии (два процента — 0,8 процента), отметило агентство.Bloomberg указывает, что перед Европейским Центробанком стоит задача понять: является ли текущее снижение угрозой или "последним вздохом инфляционного монстра" перед достижением целевого показателя в два процента.Эксперты полагают, что финансовую политику ЕЦБ ждет "поворотный момент" после публикации 7 марта макроэкономического прогноза на год.По словам экономиста Bank of America Эвелины Херрманн, двух процентов инфляции в Евросоюзе вполне можно достичь к 2026 году, не хватает лишь чуточку доверия.Уточняется, что причиной снижения инфляции послужило замедление инфляции в энергетике, что, в свою очередь, связано с эффектом высокой базы. Также процесс дефляции связан с ужесточением денежно-кредитной политики, подчеркнули в регуляторе."Мы ожидаем дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, и это то, что необходимо увидеть Совету управляющих, прежде чем снижать процентные ставки", — отметили в Bloomberg.Ранее Росстат заявлял, что недельная инфляция в России с 20 по 26 февраля ускорилась до 0,13 процента с 0,11 процента неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,42 процента.
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инфляция
инфляция
20:46 02.03.2024 (обновлено: 20:56 02.03.2024)
 
В экономике Евросоюза заметили "последний вздох инфляционного монстра"

Bloomberg сообщил о последнем вздохе инфляционного монстра в Евросоюзе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Евросоюза упала до 2,6 процента, что больше прогноза, поэтому аналитики ожидают еще большего улучшения ситуации, пишет Bloomberg.
Динамику можно проследить по Германии, где она составила 2,7 процента в феврале, Франции (2,9 процента), Испании (2,8 процента) и Италии (два процента — 0,8 процента), отметило агентство.
Bloomberg указывает, что перед Европейским Центробанком стоит задача понять: является ли текущее снижение угрозой или "последним вздохом инфляционного монстра" перед достижением целевого показателя в два процента.
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Эксперты полагают, что финансовую политику ЕЦБ ждет "поворотный момент" после публикации 7 марта макроэкономического прогноза на год.
По словам экономиста Bank of America Эвелины Херрманн, двух процентов инфляции в Евросоюзе вполне можно достичь к 2026 году, не хватает лишь чуточку доверия.

Уточняется, что причиной снижения инфляции послужило замедление инфляции в энергетике, что, в свою очередь, связано с эффектом высокой базы. Также процесс дефляции связан с ужесточением денежно-кредитной политики, подчеркнули в регуляторе.
"Мы ожидаем дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, и это то, что необходимо увидеть Совету управляющих, прежде чем снижать процентные ставки", — отметили в Bloomberg.
Ранее Росстат заявлял, что недельная инфляция в России с 20 по 26 февраля ускорилась до 0,13 процента с 0,11 процента неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,42 процента.
 
инфляция
 
 
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