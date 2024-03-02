Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845823992.html
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - 02.03.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом
Российские силы ПВО среагировали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T21:09+0300
2024-03-02T21:09+0300
россия
пво
беспилотник
чп
https://1prime.ru/img/84167/24/841672432_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8aee35777141506a4049d089599d8d01.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. Российские силы ПВО среагировали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко."В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — сообщил он в Telegram-канале.Ранее 2 марта в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ограничили полеты гражданских воздушных судов в целях безопасности. Спустя полчаса ограничения сняли.Кроме этого, в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района отметили, что в экстренные службы получили многочисленные сообщения о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые возможно прозвучали в районе петербургского порта Бронка.Губернатор города Александр Беглов указал, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО.Утром 2 марта Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. По мнению очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника. Жертв нет.
https://1prime.ru/20240228/845612775.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84167/24/841672432_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8210fd95a57a761a6a70db78d298e21d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пво, беспилотник, чп
РОССИЯ, ПВО, беспилотник, ЧП
21:09 02.03.2024
 
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

В Ленинградской области сработали средства ПВО, воздушные цели поражены

Ракета "Нептун"
Ракета Нептун
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. Российские силы ПВО среагировали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко.
"В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — сообщил он в Telegram-канале.
Ранее 2 марта в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ограничили полеты гражданских воздушных судов в целях безопасности. Спустя полчаса ограничения сняли.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
ВСУ скоро не смогут использовать западные системы ПВО, пишет СМИ
28 февраля, 16:39
Кроме этого, в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района отметили, что в экстренные службы получили многочисленные сообщения о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые возможно прозвучали в районе петербургского порта Бронка.
Губернатор города Александр Беглов указал, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО.
Утром 2 марта Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. По мнению очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника. Жертв нет.
 
РОССИЯПВОбеспилотникЧП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала