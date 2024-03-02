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Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - 02.03.2024, ПРАЙМ

Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

Российские силы ПВО среагировали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко. | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T21:09+0300

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2024-03-02T21:09+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. Российские силы ПВО среагировали в Ломоносовском районе Ленинградской области, заявил глава региона Александр Дрозденко."В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — сообщил он в Telegram-канале.Ранее 2 марта в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ограничили полеты гражданских воздушных судов в целях безопасности. Спустя полчаса ограничения сняли.Кроме этого, в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района отметили, что в экстренные службы получили многочисленные сообщения о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые возможно прозвучали в районе петербургского порта Бронка.Губернатор города Александр Беглов указал, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО.Утром 2 марта Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов двух домов. Причины произошедшего он не объяснил. По мнению очевидцев, причиной инцидента стало падение беспилотника. Жертв нет.

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россия, пво, беспилотник, чп