https://1prime.ru/20240302/845824128.html

"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить

"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить - 02.03.2024, ПРАЙМ

"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить

Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на украинской территории и управляют ракетными установками и артиллерией, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T21:21+0300

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на украинской территории и управляют ракетными установками и артиллерией, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Силы США и Североатлантического альянса уже на территории Украины! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия уже предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить высокую цену", – отметил он.Экс-аналитик добавил, что Россия установила системы ПВО вокруг Крымского моста, доказывая, что сидеть сложа руки она не собирается.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности". Глава государства уточнил, что все, что придумывает западные лидеры, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление после начала СВО на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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россия, украина, нато