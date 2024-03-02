Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845824128.html
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить
Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на украинской территории и управляют ракетными установками и артиллерией, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T21:21+0300
2024-03-02T21:22+0300
россия
украина
нато
https://1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на украинской территории и управляют ракетными установками и артиллерией, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Силы США и Североатлантического альянса уже на территории Украины! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия уже предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить высокую цену", – отметил он.Экс-аналитик добавил, что Россия установила системы ПВО вокруг Крымского моста, доказывая, что сидеть сложа руки она не собирается.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности". Глава государства уточнил, что все, что придумывает западные лидеры, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом.Финляндия и Швеция подали заявки на вступление после начала СВО на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240302/845823507.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
21:21 02.03.2024 (обновлено: 21:22 02.03.2024)
 
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить

Экс-агент ЦРУ Джонсон: силы США и НАТО уже находятся на Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на украинской территории и управляют ракетными установками и артиллерией, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Силы США и Североатлантического альянса уже на территории Украины! Они управляют системами, которые наносят удары. Россия уже предупредила НАТО, чтобы это прекратилось, иначе Западу придется заплатить высокую цену", – отметил он.
Экс-аналитик добавил, что Россия установила системы ПВО вокруг Крымского моста, доказывая, что сидеть сложа руки она не собирается.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
19:44
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности".
Глава государства уточнил, что все, что придумывает западные лидеры, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление после начала СВО на Украине. Хельсинки 4 апреля 2023 года официально стал 31-м членом альянса.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала