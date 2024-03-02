https://1prime.ru/20240302/845824392.html

Эксперт оценил угрозу поставкам газа в Красном море

Эксперт оценил угрозу поставкам газа в Красном море - 02.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил угрозу поставкам газа в Красном море

Напряженная ситуация в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена не несет больших рисков для стабильности мировых поставок газа,... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T21:54+0300

2024-03-02T21:54+0300

2024-03-02T21:55+0300

мир

поставки газа

красное море

хуситы

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АЛЖИР, 2 мар — ПРАЙМ. Напряженная ситуация в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива у берегов Йемена не несет больших рисков для стабильности мировых поставок газа, заявил в интервью РИА Новости алжирский эксперт в нефтегазовой отрасли Шуйаб Бутамин. 2 марта в столице Алжира проходит внеочередной седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Влияния того, что происходит в районе Красного моря не очень большое. Так как то, что делают сейчас потребители, такие как Европа и США, кстати последние - самый крупный производитель природного газа, - они занимаются наполнением своих хранилищ, и фактически монополизируют газ", - сказал Бутамин, отвечая на вопрос, несет ли риски для мировых поставок газа обострение ситуации в районе Красного моря. По его данным страны ЕС в настоящий момент накопили в своих хранилищах около 103 миллиардов кубических метров газа, а США - 130 миллиардов. "Несмотря на проблемы в Баб-эль-Мандебе и других регионах мира, цены на природный газ низки, потому что у стран ЕС большой запас газа, что фактически означает монополию мирового рынка газа", - заявил он. По мнению Бутамина, страны-члены ФСЭГ должны расширить свое влияния на мировой рынок газа. Он отметил, что входящие в форум страны обладают семьюдесятью процентами мировых запасов голубого топлива, однако их доля на мировом рынке составляет лишь сорок процентов. В качестве наглядного примера эксперт привел США, чей запас газа составляет 8%, однако их доля на мировом газовом рынке достигла 25%. Помочь усилить влияние ФСЭГ, считает эксперт, могут такие страны, как "Россия, Алжир и Катар, которые обладают современными технологиями по добыче и транспортировке газа". "Нужно нарастить сотрудничество, передать технологии некоторым африканским странам - членам форума и получить выгоду от существующих технологий по добыче природного газа. И это не только для наращивания объема производства, но и для того, чтобы выйти на новые рынки в Европе и Азии", - отметил Шуйаб Бутамин. Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240302/845822322.html

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мир, поставки газа, красное море, хуситы