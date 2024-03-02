https://1prime.ru/20240302/845824695.html

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции - 02.03.2024, ПРАЙМ

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции

Утечка разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост неприятна Германии и НАТО, так как она демонстрирует лживость альянса, сообщил лидер французской... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T23:20+0300

2024-03-02T23:20+0300

2024-03-02T23:20+0300

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Утечка разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост неприятна Германии и НАТО, так как она демонстрирует лживость альянса, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали."Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - указал Филиппо в соцсети X.Филиппо призвал вывести с Украины уже присутствующих там представителей НАТО, а также прекратить помогать Киеву и сесть за стол переговоров.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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франция, россия, украина, германия