https://1prime.ru/20240302/845824695.html
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции - 02.03.2024, ПРАЙМ
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции
Утечка разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост неприятна Германии и НАТО, так как она демонстрирует лживость альянса, сообщил лидер французской... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T23:20+0300
2024-03-02T23:20+0300
2024-03-02T23:20+0300
франция
россия
украина
германия
https://1prime.ru/img/84218/45/842184594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_841b2b9573c19d761f2ff384ce9e28a5.jpg
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Утечка разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост неприятна Германии и НАТО, так как она демонстрирует лживость альянса, сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали."Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - указал Филиппо в соцсети X.Филиппо призвал вывести с Украины уже присутствующих там представителей НАТО, а также прекратить помогать Киеву и сесть за стол переговоров.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240301/845810392.html
франция
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84218/45/842184594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6841becc4e0b84b0a29e9d5f88b3163a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, украина, германия
ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает лживость НАТО, заявили во Франции
Флориан Филиппо: перехваченный разговор военных ФРГ доказывает лживость НАТО
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ.
Утечка разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост неприятна Германии и НАТО, так как она демонстрирует лживость альянса, сообщил
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее немецкое министерство обороны подтвердило местному первому каналу ARD, что офицеров действительно прослушивали.
"Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО, поскольку она доказывает ужасную ложь НАТО, которая уже ведет войну непосредственно с Россией", - указал Филиппо в соцсети X.
Филиппо призвал вывести с Украины уже присутствующих там представителей НАТО, а также прекратить помогать Киеву и сесть за стол переговоров.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
Le Monde узнала об обсуждении идеи отправки спецназа Франции на Украину
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи, сказав, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия.
Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.