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Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых

Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых - 02.03.2024, ПРАЙМ

Названы параметры "справедливого налога" на доходы богатых

Предложения президента Владимира Путина о реформировании налоговой отрасли по принципу справедливости должны помочь принятию законопроекта о повышении ставки... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T03:30+0300

2024-03-02T03:30+0300

2024-03-02T03:30+0300

налог на сверхприбыль

владимир путин

госдума

эксклюзив

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Предложения президента Владимира Путина о реформировании налоговой отрасли по принципу справедливости должны помочь принятию законопроекта о повышении ставки НДФЛ на доходы обеспеченных граждан, рассказал агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Иван Суханов.Ранее в Госдуме предложили до 25% увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставки будут отличаться в зависимости от величины годового дохода: до 5 миллионов рублей – сохраняется нынешняя ставка 13%, от 5 до 24 миллионов – 15%, от 24 до 200 миллионов рублей – 18%, от 200 до 500 миллионов - 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%. Таким образом, налог будет исчисляться по прогрессивной шкале, как во многих других странах."Эта идея далеко не нова: с 1 января 1992 года по 31 декабря 2000 года в России применялась прогрессивная ставка, которая в разные годы имела от трех до семи диапазонов совокупного дохода. Однако далее двадцать лет продлился этап, который ознаменовался статичной ставкой 13% практически по всем видам доходов, за исключением доходов, не связанных с работой по найму и выполнением налогоплательщиком работ или оказанием услуг, ставка по которым составила 35%", - напомнил эксперт.Затем, с 1 января 2021 года появилась дифференциация - ставка 13% действует для налоговой базы до 5 миллионов рублей и 15% на доходы свыше этой суммы.Предложения нового законопроекта призваны ввести дифференциацию и для доходов свыше 5 миллионов рублей. К плюсам можно отнести дополнительные доходы бюджета. Что касается минусов, законопроект никаким образом не защищает самые малообеспеченные слои населения, которые не получают никаких преференций, разъяснил Суханов.Ранее сформировалась богатая практика внесения подобных проектов в Госдуму, но, к сожалению, ни один из предыдущих не был принят. Однако после предложений, озвученных Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию, появился шанс все-таки перейти к прогрессивной шкале налогообложения, считает эксперт.Тема налогообложения высоких доходов популярна, поскольку общество надеется на более справедливое распределение доходов и отчислений с них. Логично, что высокодоходные граждане должны отчислять в бюджет больше, а малообеспеченных стоило бы вовсе от этого освободить, заключил он.

https://1prime.ru/20240229/putin-845730148.html

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налог на сверхприбыль, владимир путин, госдума, эксклюзив