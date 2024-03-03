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Названы страны-лидеры по уровню женской занятости

Названы страны-лидеры по уровню женской занятости - 03.03.2024, ПРАЙМ

Названы страны-лидеры по уровню женской занятости

Доля мужчин среди работников в целом в мире в 1,5 раза превышает долю женщин - и только в девяти странах трудящихся дам больше, среди мировых лидеров по женской | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T08:18+0300

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2024-03-03T08:18+0300

россия

занятость

работа

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Доля мужчин среди работников в целом в мире в 1,5 раза превышает долю женщин - и только в девяти странах трудящихся дам больше, среди мировых лидеров по женской занятости оказались Армения, Туркменистан и Бурунди, а Россия по этому показателю расположилась на 22-м месте, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные Всемирного банка. Международная финансовая организация публикует сведения с лагом в несколько лет, обнародованная статистика отражает занятость по состоянию на конец 2022 года. Так, на первом месте в мире по доле женской занятости в общем числе работающих граждан оказалась Армения - там этот показатель составляет 52,76%. Почти не отстает еще одна постсоветская страна - Туркменистан (52,61%). На третьей строчке расположилось африканское государство, входящее в число наименее развитых стран мира, - Бурунди (51,96%). Помимо упомянутых выше, доля женской занятости превышает мужскую еще в шести странах мира. Это Мозамбик (51,63%), Южный Судан (51,30%), Зимбабве (50,68%), Белоруссия (50,15%), Барбадос (50,10%) и Литва (50,06%). Россия оказалась на 22-м месте с долей женской занятости в 49%. Меньше всего работающих женщин в общей занятости - в Йемене. На юге Аравийского полуострова только каждый 12-ый работник является представителем прекрасного пола. У остальных "антилидеров" ситуация оказалась как минимум вдвое лучше, но все это так же арабские страны, где традиционно занятых мужчин намного больше. Например, у Ирака доля женской занятости составляет уже 14,4%, а у Катара - 16,07%.

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россия, занятость, работа