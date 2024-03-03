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Reuters: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Reuters: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
Reuters: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США - 03.03.2024, ПРАЙМ
Reuters: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США
Товарооборот между Россией и Турцией с февраля 2023 года упал порядка на треть, что связано с угррозами вторичных санкций Вашингтона, сообщает агентство Reuters | 03.03.2024, ПРАЙМ
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турция
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Турцией с февраля 2023 года упал порядка на треть, что связано с угррозами вторичных санкций Вашингтона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные минторговли Турции. Согласно данным, турецкий экспорт в Россию сократился на 33% (на 440 миллионов долларов), а импорт Турцией российских товаров уменьшился на 36,65% (на 700 миллиардов долларов).По словам опрошенных изданием источников, подобная динамика обусловлена декабрьским указом президента США Джо Байдена, который предполагает рестрикции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующим поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.Как отмечается в статье, указ главы Белого дома вынуждает турецские организации быть более осторожными из риска потерять доступ к доллару, на который приходится порядка половины мировых платежей. В этой связи принятый Байденом документ охладил российско-турецкую торговлю, также он отрицательно сказался на поставках российской нефти в Индию, Китай и ОАЭ.
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россия, турция
РОССИЯ, ТУРЦИЯ
08:40 03.03.2024 (обновлено: 09:02 03.03.2024)
 
Reuters: турецкий экспорт в Россию упал на фоне санкций США

Reuters: Экспорт из Турции в Россию в феврале снизился на 34 процента

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Турцией с февраля 2023 года упал порядка на треть, что связано с угррозами вторичных санкций Вашингтона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные минторговли Турции.
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Согласно данным, турецкий экспорт в Россию сократился на 33% (на 440 миллионов долларов), а импорт Турцией российских товаров уменьшился на 36,65% (на 700 миллиардов долларов).

По словам опрошенных изданием источников, подобная динамика обусловлена декабрьским указом президента США Джо Байдена, который предполагает рестрикции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующим поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
Как отмечается в статье, указ главы Белого дома вынуждает турецские организации быть более осторожными из риска потерять доступ к доллару, на который приходится порядка половины мировых платежей. В этой связи принятый Байденом документ охладил российско-турецкую торговлю, также он отрицательно сказался на поставках российской нефти в Индию, Китай и ОАЭ.
 
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