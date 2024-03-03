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Миру предрекли новый "китайский шок"

Миру предрекли новый "китайский шок" - 03.03.2024, ПРАЙМ

Миру предрекли новый "китайский шок"

Для оживления экономического роста Китай наращивает выпуск товаров и удваивает их экспорт, зарубежные государства вскоре переживут наплыв китайских товаров,... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T09:01+0300

2024-03-03T09:01+0300

2024-03-03T09:01+0300

китай

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Для оживления экономического роста Китай наращивает выпуск товаров и удваивает их экспорт, зарубежные государства вскоре переживут наплыв китайских товаров, пишет издание Wall Street Journal.Сообщается, что Китай уже начал производить больше автомобилей, техники и бытовой электроники, значительно превышая при этом внутренний спрос. Из-за этого зарубежные рынки могут вскоре испытать "китайский шок", предполагаюющий наплыв дешевых китайских товаров.Как отмечают авторы статьи, подобная динамика обусловлена желанием китайских властей удержать инфляцию на низком уровне. Ранее, в 1990-х и начале 2000-х годов, Пекин уже использовал подобную стратегию, тем самым сдержав инфляцию, но при этом разорив множество заводов на Западе.По словам некоторых аналитиков, в этот раз дефляционный эффект от такого "бума" китайских товаров может оказаться даже сильнее.Профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор, комментируя ситуацию, отметил, что в случае повторения, новый "китайский шок" будет другим. По его словам, на данный момент опасения Запада более фундаментальны, ведь Китай теперь конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции — автомобилей, компьютерных чипов и сложном машиностроении —, считающейся важной для технологического развития государств.Сообщается, что в 2023 году китайская экономика выросла на 5,2%, что стало низким показателем по меркам страны. По оценкам Capital Economics, ежегодный рост китайского ВВП замедлится до 2% за шесть лет — к 2030 году.

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китай