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Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен - 03.03.2024, ПРАЙМ
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен
Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:13+0300
2024-03-03T09:13+0300
мир
шоколад
какао-бобы
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg.Сообщается, что представители "шоколадного" рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.Отмечается, что некоторые кондитерские фабрики в целях компенсации нарастили выпуск товаров с арахисовым маслов и карамелью вместе шоколада.Ранее сообщалось, что к середине февраля текущего года цена за тонну какао-бобов на биржах подскочила до рекордной отметки в шесть тысяч долларов. Так, продукция оказалась самым подорожавшим видом сырья в мире за последний год.
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мир, шоколад, какао-бобы
МИР, шоколад, какао-бобы
09:13 03.03.2024
 
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен

Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШоколадная фабрика
Шоколадная фабрика - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg.
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Сообщается, что представители "шоколадного" рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.
Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.
Отмечается, что некоторые кондитерские фабрики в целях компенсации нарастили выпуск товаров с арахисовым маслов и карамелью вместе шоколада.
Ранее сообщалось, что к середине февраля текущего года цена за тонну какао-бобов на биржах подскочила до рекордной отметки в шесть тысяч долларов. Так, продукция оказалась самым подорожавшим видом сырья в мире за последний год.
 
МИРшоколадкакао-бобы
 
 
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