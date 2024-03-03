https://1prime.ru/20240303/845827258.html
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен - 03.03.2024, ПРАЙМ
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен
Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:13+0300
2024-03-03T09:13+0300
2024-03-03T09:13+0300
мир
шоколад
какао-бобы
https://1prime.ru/img/83978/99/839789996_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f107002e754918e1b73e78b783ab5d0c.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg.Сообщается, что представители "шоколадного" рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.Отмечается, что некоторые кондитерские фабрики в целях компенсации нарастили выпуск товаров с арахисовым маслов и карамелью вместе шоколада.Ранее сообщалось, что к середине февраля текущего года цена за тонну какао-бобов на биржах подскочила до рекордной отметки в шесть тысяч долларов. Так, продукция оказалась самым подорожавшим видом сырья в мире за последний год.
https://1prime.ru/20231129/842400809.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83978/99/839789996_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e323d6f5bd05774c93526f3667612f94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, шоколад, какао-бобы
Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен
Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ
. Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает
агентство Bloomberg.
Названы мировые лидеры по экспорту шоколада в мире
Сообщается, что представители "шоколадного" рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.
Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.
Отмечается, что некоторые кондитерские фабрики в целях компенсации нарастили выпуск товаров с арахисовым маслов и карамелью вместе шоколада.
Ранее сообщалось, что к середине февраля текущего года цена за тонну какао-бобов на биржах подскочила до рекордной отметки в шесть тысяч долларов. Так, продукция оказалась самым подорожавшим видом сырья в мире за последний год.