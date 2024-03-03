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Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен

Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен - 03.03.2024, ПРАЙМ

Производители шоколада сокращают долю какао из-за рекордных цен

Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg. | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T09:13+0300

2024-03-03T09:13+0300

2024-03-03T09:13+0300

мир

шоколад

какао-бобы

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Производители шоколада начали сокращать вес продукции и шоколада в ее составе на фоне рекордного удорожания какао, сообщает агентство Bloomberg.Сообщается, что представители "шоколадного" рынка не ожидают падения цен на какао в ближайшее время, что заставляет их продолжать сокращать долю шоколада в продукции. Удорожание обусловлено засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао.Так, производитель Nestlé представил на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов, а последним дополнением в линейке Kit Kat стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.Отмечается, что некоторые кондитерские фабрики в целях компенсации нарастили выпуск товаров с арахисовым маслов и карамелью вместе шоколада.Ранее сообщалось, что к середине февраля текущего года цена за тонну какао-бобов на биржах подскочила до рекордной отметки в шесть тысяч долларов. Так, продукция оказалась самым подорожавшим видом сырья в мире за последний год.

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мир, шоколад, какао-бобы