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В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму

В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму - 03.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как депутатская Lada Vesta пережила зиму

Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму "отлично", он справился с поездками по... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T09:17+0300

2024-03-03T09:17+0300

2024-03-03T09:17+0300

россия

госдума

lada vesta

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Vesta, который был предоставлен депутатам для использования в своих избирательных округах, пережил зиму "отлично", он справился с поездками по Подмосковью и в снежную погоду, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев ("Единая Россия"). "Новая депутатская Lada Vesta пережила зиму отлично. Достойный автомобиль, не подвёл в поездках по городам и весям Подмосковья, а их было много. Зима выдалась снежная, ездил и в маленькие деревни, где дороги были больше похожи на колею, но Lada справилась. Импортозамещение успешно состоялось", - сказал Толмачев. По его словам, в автомобиле удобно ездить, как пассажиру. Депутат отметил, что никаких нареканий к качеству Lada Vesta у него нет. "Есть пожелание нашим производителям: выпускать больше отечественных автомобилей разных классов и типов. Нам нужно и важно разнообразие и качество. Люди хотят ездить на русских машинах, и чем больше их будет, тем лучше и для граждан, и для отрасли", - подчеркнул Толмачев. Восемнадцатого сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты.

https://1prime.ru/20240207/843004429.html

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россия, госдума, lada vesta