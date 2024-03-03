Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/845828742.html
Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде
Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде - 03.03.2024, ПРАЙМ
Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде
Верхушку бундесвера (минобороны Германии) "захватили" руссоненавистники, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T10:46+0300
2024-03-03T10:46+0300
россия
германия
бундесвер
совет федерации
https://1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – ПРАЙМ. Верхушку бундесвера (минобороны Германии) "захватили" руссоненавистники, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков."Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков РИА Новости.Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.2 марта Бундестаг потребовал от минобороны ФРГ в срочном поярдке прокмментировать утекшую запись. Позднее в ведомстве подтвердили факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
https://1prime.ru/20240302/845822873.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84191/02/841910217_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14b72a73ef501eedab60bce829faafbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, бундесвер, совет федерации
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, Совет Федерации
10:46 03.03.2024
 
Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: в верхушке минобороны Германии засели руссоненавистники

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – ПРАЙМ. Верхушку бундесвера (минобороны Германии) "захватили" руссоненавистники, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
Флаг Германии, Берлин
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
Вчера, 18:20
"Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков РИА Новости.
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
2 марта Бундестаг потребовал от минобороны ФРГ в срочном поярдке прокмментировать утекшую запись. Позднее в ведомстве подтвердили факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯБундесверСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала