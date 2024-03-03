https://1prime.ru/20240303/845828742.html

Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде

Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде - 03.03.2024, ПРАЙМ

Верхушку бундесвера "захватили" руссоненавистники, заявили в Совфеде

Верхушку бундесвера (минобороны Германии) "захватили" руссоненавистники, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T10:46+0300

2024-03-03T10:46+0300

2024-03-03T10:46+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – ПРАЙМ. Верхушку бундесвера (минобороны Германии) "захватили" руссоненавистники, считает сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков."Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков РИА Новости.Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.2 марта Бундестаг потребовал от минобороны ФРГ в срочном поярдке прокмментировать утекшую запись. Позднее в ведомстве подтвердили факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству DPA, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.

https://1prime.ru/20240302/845822873.html

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россия, германия, бундесвер, совет федерации