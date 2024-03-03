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На Украине оценили траты офиса Зеленского на командировки

На Украине оценили траты офиса Зеленского на командировки - 03.03.2024, ПРАЙМ

На Украине оценили траты офиса Зеленского на командировки

За 2023 год офис президента Украины Владимира Зеленского потратил на поездки больше бюджетных средств, чем шесть министерств вместе взятых, рассказал депутат... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T12:30+0300

2024-03-03T12:30+0300

2024-03-03T12:30+0300

украина

верховная рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. За 2023 год офис президента Украины Владимира Зеленского потратил на поездки больше бюджетных средств, чем шесть министерств вместе взятых, рассказал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк."Посчитал по командировкам за бюджетный счет офиса президента. Так они за год за государственные деньги наездили больше, чем МВД, минюст, минобразования, минэкологии, минагрополитики и минспорта вместе взятые", - написал депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий также уточнил, что в эту сумму входят только траты сотрудников офиса, траты Зеленского не учитываются. "Нормальные реформы за наши средства", - сыронизировал Железняк.Ранее РИА Новости подсчитало, что по данным Национального банка Украины и "Открытого бюджета", дефицит бюджета Украины по итогам 2023 года продолжил увеличиваться, достигнув рекордных 20,5% ВВП, что стало новым рекордом за все время существования страны. При этом Украина живет с дефицитом бюджета последние 30 лет.

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украина, верховная рада, владимир зеленский