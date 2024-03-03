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Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России
Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России - 03.03.2024, ПРАЙМ
Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России
На фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России Турция смогла нарастить экспорт этого товара в Европу на треть по сравнению с 2021 годом, покрыв... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T12:50+0300
2024-03-03T12:50+0300
россия
турция
европа
туалетная бумага
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. На фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России Турция смогла нарастить экспорт этого товара в Европу на треть по сравнению с 2021 годом, покрыв львиную долю выпавшего российского экспорта и обогнав по темпам роста конкурентов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные.Так, согласно данным, в прошлом году Турция поставила ЕС 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги. В этой связи стране пришлось нарастить покупки российского сырья для изготовления, в том числе, упомянутого средства гигиены. Сообщается, что на данный момент лидером по поставкам в европейский регион стала является Великобритания, которая продала 108,7 тысячи тонн, увеличив показатель на 11% по сравнению с 2021 годом. На третьем месте закрепился Китай, продавший Европе почти 56 тысяч тонн. Кроме того, в пятерку крупнейших поставщиков туалетной бумаги в ЕС в 2023 году вошли Индонезия (44 тысяч тонн, снижение на 30%) и Босния (28,4 тысячи тонн, рост на 21,6%).
https://1prime.ru/20240303/izrail-845825692.html
турция
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россия, турция, европа, туалетная бумага
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, туалетная бумага
12:50 03.03.2024
 
Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России

Турция нарастила объемы поставок туалетной бумаги в ЕС, заменив импорт из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизводство туалетной бумаги
Производство туалетной бумаги - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. На фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России Турция смогла нарастить экспорт этого товара в Европу на треть по сравнению с 2021 годом, покрыв львиную долю выпавшего российского экспорта и обогнав по темпам роста конкурентов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
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Так, согласно данным, в прошлом году Турция поставила ЕС 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги. В этой связи стране пришлось нарастить покупки российского сырья для изготовления, в том числе, упомянутого средства гигиены.
Сообщается, что на данный момент лидером по поставкам в европейский регион стала является Великобритания, которая продала 108,7 тысячи тонн, увеличив показатель на 11% по сравнению с 2021 годом. На третьем месте закрепился Китай, продавший Европе почти 56 тысяч тонн.
Кроме того, в пятерку крупнейших поставщиков туалетной бумаги в ЕС в 2023 году вошли Индонезия (44 тысяч тонн, снижение на 30%) и Босния (28,4 тысячи тонн, рост на 21,6%).
 
РОССИЯТУРЦИЯЕВРОПАтуалетная бумага
 
 
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