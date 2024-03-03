https://1prime.ru/20240303/845829985.html

Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России

Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России - 03.03.2024, ПРАЙМ

Евросоюз нашел замену туалетной бумаге из России

На фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России Турция смогла нарастить экспорт этого товара в Европу на треть по сравнению с 2021 годом, покрыв... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T12:50+0300

2024-03-03T12:50+0300

2024-03-03T12:50+0300

россия

турция

европа

туалетная бумага

https://1prime.ru/img/83769/94/837699476_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_d167bf43ddd2fec14191f64a33cfe768.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. На фоне европейского эмбарго на туалетную бумагу из России Турция смогла нарастить экспорт этого товара в Европу на треть по сравнению с 2021 годом, покрыв львиную долю выпавшего российского экспорта и обогнав по темпам роста конкурентов, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные.Так, согласно данным, в прошлом году Турция поставила ЕС 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги. В этой связи стране пришлось нарастить покупки российского сырья для изготовления, в том числе, упомянутого средства гигиены. Сообщается, что на данный момент лидером по поставкам в европейский регион стала является Великобритания, которая продала 108,7 тысячи тонн, увеличив показатель на 11% по сравнению с 2021 годом. На третьем месте закрепился Китай, продавший Европе почти 56 тысяч тонн. Кроме того, в пятерку крупнейших поставщиков туалетной бумаги в ЕС в 2023 году вошли Индонезия (44 тысяч тонн, снижение на 30%) и Босния (28,4 тысячи тонн, рост на 21,6%).

https://1prime.ru/20240303/izrail-845825692.html

турция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, европа, туалетная бумага