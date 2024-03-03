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Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников - 03.03.2024, ПРАЙМ

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Некоторые турецкие бизнесмены планируют подать судебные иски против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за сотрудничество с Россией, сообщает | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T13:21+0300

2024-03-03T13:21+0300

2024-03-03T13:21+0300

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АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар – ПРАЙМ. Некоторые турецкие бизнесмены планируют подать судебные иски против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за сотрудничество с Россией, сообщает издание Aydınlık."Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США", - пишут авторы статьи.Они также подчеркнули, что министерство торговли США уже успело удалить данные о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.Ранее издание писало, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие компании и финансовые учреждения и грозят им рестрикциями из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения.

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россия, турция, сша, торговля