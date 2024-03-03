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На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение - 03.03.2024, ПРАЙМ
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
Реверсивное движение запустили на участке трассы "Таврида" в районе Феодосии, полностью дорогу планируют открыть до конца суток, сообщил министр транспорта... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T13:25+0300
2024-03-03T13:25+0300
2024-03-03T13:25+0300
россия
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трасса "таврида"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Реверсивное движение запустили на участке трассы "Таврида" в районе Феодосии, полностью дорогу планируют открыть до конца суток, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины не назывались. "На 89 км автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. По его словам, данный вопрос находится на контроле. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения просим соблюдать требования временно установленных дорожных знаков", - подчеркнул министр.
https://1prime.ru/20240303/tavrida-845825307.html
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россия, крым, трасса "таврида"
РОССИЯ, КРЫМ, трасса "Таврида"
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
Министр транспорта Крыма: на трассе "Таврида" запущено реверсивное движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Реверсивное движение запустили на участке трассы "Таврида" в районе Феодосии, полностью дорогу планируют открыть до конца суток, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничено
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины не назывались.
"На 89 км автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
По его словам, данный вопрос находится на контроле.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения просим соблюдать требования временно установленных дорожных знаков", - подчеркнул министр.