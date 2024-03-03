https://1prime.ru/20240303/845830858.html
Володин прокомментировал послание Путина
Володин прокомментировал послание Путина - 03.03.2024, ПРАЙМ
Володин прокомментировал послание Путина
Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T13:57+0300
2024-03-03T13:57+0300
2024-03-03T13:58+0300
послание федеральному собранию
россия
владимир путин
вячеслав володин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.
https://1prime.ru/20240302/845819606.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин
Послание Федеральному собранию, РОССИЯ, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Володин прокомментировал послание Путина
Володин: из послания Путина Запад должен сделать выводы, что не надо наращивать напряжение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Запад однозначно услышит посылы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и должен сделать выводы, что не надо заниматься наращиванием напряжения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Я думаю, что они обязаны услышать. Однозначно услышат. И (Запад) должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения, и та гонка, которую они пытаются развязать, ничего кроме плохого для них самих не принесет", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.