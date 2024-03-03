https://1prime.ru/20240303/845830975.html

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - 03.03.2024, ПРАЙМ

Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев

Германия готовится к войне с Россией, а все попытки представить запись разговора немецких военных "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", заявил... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T14:15+0300

2024-03-03T14:15+0300

2024-03-03T14:36+0300

россия

германия

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Германия готовится к войне с Россией, а все попытки представить запись разговора немецких военных "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, политик добавил, что теперь Германия, в целях обелить гражданское руководство страны, в особенности канцлера Олафа Шольца, будет списывать обнародованный разговор офицеров на происки военных.

https://1prime.ru/20240302/845815842.html

германия

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