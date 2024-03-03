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Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев - 03.03.2024, ПРАЙМ
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Германия готовится к войне с Россией, а все попытки представить запись разговора немецких военных "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", заявил... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T14:15+0300
2024-03-03T14:15+0300
2024-03-03T14:36+0300
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Германия готовится к войне с Россией, а все попытки представить запись разговора немецких военных "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Кроме того, политик добавил, что теперь Германия, в целях обелить гражданское руководство страны, в особенности канцлера Олафа Шольца, будет списывать обнародованный разговор офицеров на происки военных.
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россия, германия
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
Медведев: Германия готовится к войне с Россией
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Германия готовится к войне с Россией, а все попытки представить запись разговора немецких военных "как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В Германии назвали Шольца "психически больным" из-за беседы военных
"Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: "Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По её типу и траектории – она летела в Берлин". Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Кроме того, политик добавил, что теперь Германия, в целях обелить гражданское руководство страны, в особенности канцлера Олафа Шольца, будет списывать обнародованный разговор офицеров на происки военных.