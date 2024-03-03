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Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян

Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян - 03.03.2024, ПРАЙМ

Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян

Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T14:28+0300

2024-03-03T14:28+0300

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россия

германия

карин кнайсль

россияне

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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. "С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", — сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она добавила, что эту черту россиян недооценили. Кнайсль также призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы."В России есть свобода, и я люблю свободу. Есть свобода думать с коллегами, молодыми студентами... Можно обсуждать факты. Делать это в Германии и Австрии больше нельзя. Если бы мне сегодня предложили работать в немецком университете, я бы сказала: нет, спасибо. Я предпочитаю работать с российскими коллегами", — сказала она.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

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