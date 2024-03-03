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Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян
Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян - 03.03.2024, ПРАЙМ
Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян
Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. | 03.03.2024, ПРАЙМ
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россия
германия
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россияне
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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности. "С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", — сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Она добавила, что эту черту россиян недооценили. Кнайсль также призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы."В России есть свобода, и я люблю свободу. Есть свобода думать с коллегами, молодыми студентами... Можно обсуждать факты. Делать это в Германии и Австрии больше нельзя. Если бы мне сегодня предложили работать в немецком университете, я бы сказала: нет, спасибо. Я предпочитаю работать с российскими коллегами", — сказала она.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
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россия, германия, карин кнайсль, россияне
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Карин Кнайсль, россияне
14:28 03.03.2024 (обновлено: 14:34 03.03.2024)
 
Кнайсль раскрыла недооцененную способность россиян

Кнайсль: россияне способны преодолевать проблемы, независимо от их сложности

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что в России ее впечатлила готовность людей преодолевать проблемы, независимо от их сложности.
"С тех пор как я прибыла в Россию в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема". Я знаю её в немецком, это обычный немецкий ответ... Это меня очень впечатлило, будь то на низком уровне или на более высоком уровне", — сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Она добавила, что эту черту россиян недооценили.
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Кнайсль также призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы.
"В России есть свобода, и я люблю свободу. Есть свобода думать с коллегами, молодыми студентами... Можно обсуждать факты. Делать это в Германии и Австрии больше нельзя. Если бы мне сегодня предложили работать в немецком университете, я бы сказала: нет, спасибо. Я предпочитаю работать с российскими коллегами", — сказала она.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯКарин Кнайсльроссияне
 
 
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