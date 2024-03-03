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"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США

"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США - 03.03.2024, ПРАЙМ

"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США

В рядах кандидатов на выборные должности в США есть много тех, кто выступает за отделение Техаса от страны, сообщило 3 марта местное издание штата Dallas... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T14:41+0300

2024-03-03T14:41+0300

2024-03-03T14:50+0300

сша

техас

выборы в сша

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В рядах кандидатов на выборные должности в США есть много тех, кто выступает за отделение Техаса от страны, сообщило 3 марта местное издание штата Dallas Morning News."Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — говорится в публикации.Также уточняется, что подобное обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США. По данным статьи, на текущий момент его подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.Авторы статьи призвали граждан внимательно просматривать список кандидатов перед тем, как идти на выборы, чтобы потом "не удивляться постфактум".

https://1prime.ru/20240215/843075886.html

сша

техас

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сша, техас, выборы в сша