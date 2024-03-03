Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/845832219.html
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США - 03.03.2024, ПРАЙМ
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США
В рядах кандидатов на выборные должности в США есть много тех, кто выступает за отделение Техаса от страны, сообщило 3 марта местное издание штата Dallas... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T14:41+0300
2024-03-03T14:50+0300
сша
техас
выборы в сша
https://1prime.ru/img/83999/52/839995211_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_155f34eac51498e4c227a1b41269d896.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В рядах кандидатов на выборные должности в США есть много тех, кто выступает за отделение Техаса от страны, сообщило 3 марта местное издание штата Dallas Morning News."Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов &lt;…&gt;, подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — говорится в публикации.Также уточняется, что подобное обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США. По данным статьи, на текущий момент его подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.Авторы статьи призвали граждан внимательно просматривать список кандидатов перед тем, как идти на выборы, чтобы потом "не удивляться постфактум".
https://1prime.ru/20240215/843075886.html
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83999/52/839995211_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_e52a599c82f11e0d6607b91af110d504.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, техас, выборы в сша
США, ТЕХАС, выборы в США
14:41 03.03.2024 (обновлено: 14:50 03.03.2024)
 
"Зашли слишком далеко". Техасу предрекли выход из состава США

DMN: Техас может отделиться от США после выборов президента

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкХьюстон
Хьюстон - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В рядах кандидатов на выборные должности в США есть много тех, кто выступает за отделение Техаса от страны, сообщило 3 марта местное издание штата Dallas Morning News.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2024
В США предложили переименовать Техас в Украину
15 февраля, 11:56
"Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — говорится в публикации.
Также уточняется, что подобное обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США. По данным статьи, на текущий момент его подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.
Авторы статьи призвали граждан внимательно просматривать список кандидатов перед тем, как идти на выборы, чтобы потом "не удивляться постфактум".
 
СШАТЕХАСвыборы в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала