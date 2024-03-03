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Россияне стали чаще приобретать недвижимость без ипотеки

Россияне стали чаще приобретать недвижимость без ипотеки - 03.03.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще приобретать недвижимость без ипотеки

Россияне стали чаще приобретать недвижимость без использования ипотеки, в феврале доля сделок без заемных средств выросла до 52%, пишет "Известия". | 03.03.2024, ПРАЙМ

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россия

ипотека

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россияне стали чаще приобретать недвижимость без использования ипотеки, в феврале доля сделок без заемных средств выросла до 52%, пишет "Известия".По данным экспертов компании "Этажи", за 2023 год минимальная доля сделок с недвижимостью с ипотекой была отмечена в апреле — 62,8%, максимальная — в сентябре, когда доля ипотечных сделок составила 68,8%."Меньше доля ипотечных сделок на рынке недвижимости отмечалась лишь в период действия заградительных ставок весной 2022 года, в период с апреля по май она была на уровне всего 40%", — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.Она отметила, что многие банки повысили требования к заемщикам, успевших получить одобрение ипотеки, но не подписавшие кредитный договор: увеличилось число проверок и возросли риски отказов.Для повышения вероятности одобрения ипотеки эксперт советует закрыть кредитные карты, оценить соотношение заявленного дохода и затрат, которые будут видны банку.Ранее в Банке России заявили, что не планируют вводит ограничения в ипотеке к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам.

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россия, ипотека