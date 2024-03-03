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В Госдуме оценили возможность блокировки "Википедии"
В Госдуме оценили возможность блокировки "Википедии" - 03.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме оценили возможность блокировки "Википедии"
"Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T15:28+0300
2024-03-03T15:28+0300
2024-03-03T15:31+0300
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википедия
блокировка
сервис vpn
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. "Коллеги из "Руниверсалиса" обратили внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор", — написал Горелкин в своем Telegram-канале. По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий и есть законные основания для блокировки "Википедии". Горелкин отметил, что важно, чтобы это не вызвало "резкого дискомфорта" у пользователей. Депутат отметил, что большая часть статей уже продублирована в соответствии с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалисе".Горелкин сообщил, что необходимо сделать так, чтобы по ссылке на вики-статью пользователю предлагалось перейти на ее российский аналог. Техническое решение для этого уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
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россия, википедия, блокировка, сервис vpn
РОССИЯ, Википедия, блокировка, сервис VPN
В Госдуме оценили возможность блокировки "Википедии"
Горелкин: "Википедию" могут заблокировать по новому закону о запрете популяризации VPN
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Википедию" могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
В Госдуме призвали убрать "Википедию" из результатов поиска
"Коллеги из "Руниверсалиса" обратили внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий и есть законные основания для блокировки "Википедии". Горелкин отметил, что важно, чтобы это не вызвало "резкого дискомфорта" у пользователей.
Депутат отметил, что большая часть статей уже продублирована в соответствии с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалисе".
Горелкин сообщил, что необходимо сделать так, чтобы по ссылке на вики-статью пользователю предлагалось перейти на ее российский аналог. Техническое решение для этого уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).