https://1prime.ru/20240303/845833037.html
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных - 03.03.2024, ПРАЙМ
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных
Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост выявила непрофессионализм военных Германии, сказала РИА Новости руководитель... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T15:41+0300
2024-03-03T15:41+0300
2024-03-03T15:41+0300
карин кнайсль
фрг
россия
крымский мост
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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост выявила непрофессионализм военных Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию. "(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", — пояснила Кнайсль. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
https://1prime.ru/20240302/845822873.html
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карин кнайсль, фрг, россия, крымский мост
Карин Кнайсль, ФРГ, РОССИЯ, Крымский мост
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных
Кнайсль: утечка беседы военных ФРГ показывает непрофессионализм немецкой армии
СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост выявила непрофессионализм военных Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию.
"(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", — пояснила Кнайсль.
Минобороны Германии подтвердило факт прослушивания переговоров офицеров
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.