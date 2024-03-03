https://1prime.ru/20240303/845833037.html

Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных

Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных - 03.03.2024, ПРАЙМ

Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных

Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост выявила непрофессионализм военных Германии, сказала РИА Новости руководитель... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T15:41+0300

2024-03-03T15:41+0300

2024-03-03T15:41+0300

карин кнайсль

фрг

россия

крымский мост

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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Публикация переговоров немецких офицеров о возможности атаки на Крымский мост выявила непрофессионализм военных Германии, сказала РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. В разговоре с агентством Кнайсль отметила, что на фоне скандала немецкая сторона ведет себя беспомощно, пытаясь скрывать информацию. "(Публикация) рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию", — пояснила Кнайсль. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.

https://1prime.ru/20240302/845822873.html

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карин кнайсль, фрг, россия, крымский мост