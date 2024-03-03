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В России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76 - 03.03.2024, ПРАЙМ
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В России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76
В России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76 - 03.03.2024, ПРАЙМ
В России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76
Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, которые погибли при крушении Ил-76, завершены, Украина может их принять, рассказала РИА... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T16:01+0300
2024-03-03T16:08+0300
россия
украина
крушение ил-76
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СИРИУС, 3 мар - ПРАЙМ. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, которые погибли при крушении Ил-76, завершены, Украина может их принять, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", - сообщила Москалькова.По ее словам, 29 февраля она связалась по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Украине в ближайшее время."Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", - сообщила Москалькова.Кроме того, политик добавила, что воля передать Украине тела погибших со стороны России есть, однако информация о возможных сроках не называется.Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.
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россия, украина, крушение ил-76
РОССИЯ, УКРАИНА, крушение Ил-76
16:01 03.03.2024 (обновлено: 16:08 03.03.2024)
 
В России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76

Москалькова: в России завершили экспертизу по телам погибших при крушении Ил-76

© РИА Новости . СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . СК РФ
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СИРИУС, 3 мар - ПРАЙМ. Все экспертные процедуры со стороны России по телам украинских военных, которые погибли при крушении Ил-76, завершены, Украина может их принять, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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В РФ заявили о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
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"Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", - сообщила Москалькова.
По ее словам, 29 февраля она связалась по этому вопросу с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Москалькова рассчитывает, что фрагменты тел погибших при крушении Ил-76 украинских военных могут быть переданы Украине в ближайшее время.
"Со своей стороны Лубинец сказал, что они готовы принять. Наши процедуры экспертные завершились", - сообщила Москалькова.
Кроме того, политик добавила, что воля передать Украине тела погибших со стороны России есть, однако информация о возможных сроках не называется.
Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Губернатор региона Вячеслав Гладков позднее уточнил, что ЧП произошло в поле возле населенного пункта в Корочанском районе. По его словам, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Позднее экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами.
 
РОССИЯУКРАИНАкрушение Ил-76
 
 
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