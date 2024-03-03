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Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто
Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто - 03.03.2024, ПРАЙМ
Чем позже начнутся переговоры, тем хуже для Киева, заявил Сийярто
Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что время на стороне России, заявил глава МИД Венгрии Петер | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T16:40+0300
2024-03-03T16:40+0300
2024-03-03T16:40+0300
украина
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петер сийярто
мирные переговоры
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БУДАПЕШТ, 3 мар — ПРАЙМ. Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что время на стороне России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", — сказал Сийярто в эфире радио Kossuth. Он также напомнил, что "НАТО — это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать", и выразил надежду, что страны НАТО будут способны "вести себя ответственно". "Заявления, которые западноевропейские политики один за другим делали ранее, чрезвычайно безответственны и опасны еще и потому, что в такой напряженной ситуации поразительное значение имеют не только поступки, но и слова", — отметил Сийярто. По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба". "Поэтому, по-моему, самое важное — чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", — добавил глава венгерского МИД. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. По его словам, поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте.
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украина, россия, петер сийярто, мирные переговоры
УКРАИНА, РОССИЯ, Петер Сийярто, мирные переговоры
БУДАПЕШТ, 3 мар — ПРАЙМ. Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию на Украине, тем хуже будет для Киева, потому что время на стороне России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", — сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
"За точкой невозврата". В Киеве оценили шансы на "восстановление нации"
Он также напомнил, что "НАТО — это оборонительный альянс, а не атакующий", и у него "нет задачи на кого-то нападать", и выразил надежду, что страны НАТО будут способны "вести себя ответственно".
"Заявления, которые западноевропейские политики один за другим делали ранее, чрезвычайно безответственны и опасны еще и потому, что в такой напряженной ситуации поразительное значение имеют не только поступки, но и слова", — отметил Сийярто.
По его словам, "неудачное безответственное заявление в данном случае может привести к трагедии и кризису безопасности мирового масштаба".
"Поэтому, по-моему, самое важное — чтобы все вернулись на почву здравого смысла, вели себя ответственно и воздерживались не только от поступков, но и от заявлений, которые могли бы привести к эскалации в данном случае", — добавил глава венгерского МИД.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад. По его словам, поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте.