https://1prime.ru/20240303/845833621.html
В роли комедианта Зеленский был успешнее, заявил Асад
В роли комедианта Зеленский был успешнее, заявил Асад - 03.03.2024, ПРАЙМ
В роли комедианта Зеленский был успешнее, заявил Асад
Президент Украины Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T16:53+0300
2024-03-03T16:53+0300
2024-03-03T16:53+0300
сирия
украина
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад. Н а вопрос, отразились ли на нем украинские санкции Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство". "Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", — сказал Асад в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ". В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса. МИД Украины 30 июня 2022 года заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.
https://1prime.ru/20240303/845829748.html
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сирия, украина, башар асад, владимир зеленский
СИРИЯ, УКРАИНА, Башар Асад, Владимир Зеленский
В роли комедианта Зеленский был успешнее, заявил Асад
Асад: Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации"
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад.
Н а вопрос, отразились ли на нем украинские санкции Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство".
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"Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", — сказал Асад в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
МИД Украины 30 июня 2022 года заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.