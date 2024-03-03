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Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров
Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров - 03.03.2024, ПРАЙМ
Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров
Сам факт прослушивания переговоров военных стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии, заявил РИА Новости подполковник... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T17:02+0300
2024-03-03T17:04+0300
германия
борис писториус
военные
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БЕРЛИН, 3 мар — ПРАЙМ. Сам факт прослушивания переговоров военных стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии, заявил РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. "Для ведомства министра обороны (Бориса) Писториуса будет не столь просто выйти из виража и объяснить политической общественности, что военные способны общаться в защищенном режиме, если впредь придерживаться всех правил", — сказал Розе. По его оценке, самой крупной потерей является не слитая информация, а сам факт того, что встревоженные политики теперь вынуждены мириться с фактом, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой, в связи с чем Розе напомнил о скандале со слежкой АНБ за экс-канцлером Ангелой Меркель. Так, офицеры в записи проговаривают структурно именно то, что обычно происходит на встречах генералов с министром обороны – за приблизительно полчаса докладываются самые важные цифры и данные воображаемого сценария, описываются различные варианты, а затем разрабатываются рекомендации. Розе напомнил о беззаботности, с которой военные "будто в своей кофейне на авиабазе" сперва начали в ходе конференс-колла обсуждать качество отелей в Сингапуре, а затем перешли к более серьезным темам. "К тому, как ударить по складу боеприпасов или Крымскому мосту, например. И всё это они говорят, не осознавая, что с точки зрения коммуникации жонглируют в это момент ручными гранатами. В этих обстоятельствах было бы странно, если их не попытались бы прослушать", — подчеркивает эксперт. Розе не исключает, что после проверки контрразведки кто-то из участвовавших в беседе военных "может получить по шапке", если выяснится, что утечки можно и нужно было избежать. "Это может иметь дисциплинарные последствия. Такие генералы, по сути, госслужащие, которые могут быть отправлены в отставку в любой момент", — уточняет эксперт. В то же время Розе не думает, что факт публикации беседы, который свидетельствует об успешном ведения информационной войны со стороны РФ, будет иметь слишком сильные политические последствия конкретно для канцлера Германии или вобьет клин между ним и министерством обороны. "Я допускаю, что это даже может укрепить позиции канцлера, который, как известно, продолжает выступать против поставки ракет Taurus", — добавил он. Юрген Розе — немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
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германия, борис писториус, военные
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, военные
17:02 03.03.2024 (обновлено: 17:04 03.03.2024)
 
Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров

Подполковник Розе: слитая запись переговоров ударила по имиджу ФРГ

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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БЕРЛИН, 3 мар — ПРАЙМ. Сам факт прослушивания переговоров военных стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии, заявил РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
"Для ведомства министра обороны (Бориса) Писториуса будет не столь просто выйти из виража и объяснить политической общественности, что военные способны общаться в защищенном режиме, если впредь придерживаться всех правил", — сказал Розе.
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По его оценке, самой крупной потерей является не слитая информация, а сам факт того, что встревоженные политики теперь вынуждены мириться с фактом, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой, в связи с чем Розе напомнил о скандале со слежкой АНБ за экс-канцлером Ангелой Меркель.
Так, офицеры в записи проговаривают структурно именно то, что обычно происходит на встречах генералов с министром обороны – за приблизительно полчаса докладываются самые важные цифры и данные воображаемого сценария, описываются различные варианты, а затем разрабатываются рекомендации.
Розе напомнил о беззаботности, с которой военные "будто в своей кофейне на авиабазе" сперва начали в ходе конференс-колла обсуждать качество отелей в Сингапуре, а затем перешли к более серьезным темам.
"К тому, как ударить по складу боеприпасов или Крымскому мосту, например. И всё это они говорят, не осознавая, что с точки зрения коммуникации жонглируют в это момент ручными гранатами. В этих обстоятельствах было бы странно, если их не попытались бы прослушать", — подчеркивает эксперт.
Розе не исключает, что после проверки контрразведки кто-то из участвовавших в беседе военных "может получить по шапке", если выяснится, что утечки можно и нужно было избежать.
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"Это может иметь дисциплинарные последствия. Такие генералы, по сути, госслужащие, которые могут быть отправлены в отставку в любой момент", — уточняет эксперт.
В то же время Розе не думает, что факт публикации беседы, который свидетельствует об успешном ведения информационной войны со стороны РФ, будет иметь слишком сильные политические последствия конкретно для канцлера Германии или вобьет клин между ним и министерством обороны.
"Я допускаю, что это даже может укрепить позиции канцлера, который, как известно, продолжает выступать против поставки ракет Taurus", — добавил он.
Юрген Розе — немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
 
ГЕРМАНИЯБорис Писториусвоенные
 
 
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