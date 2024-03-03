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На Украине отметили рост очередей на границе с 3 странами
На Украине отметили рост очередей на границе с 3 странами - 03.03.2024, ПРАЙМ
На Украине отметили рост очередей на границе с 3 странами
Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T17:26+0300
2024-03-03T17:26+0300
2024-03-03T17:26+0300
польша
украина
граница
протесты фермеров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тысячи грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии", — сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано блокированием украинско-польской границы фермерами Польши. "Перевозчики, водители ищут возможность пересечения границы по другим направлениям. Там блокирования движения нет, увеличилось количество желающих пересечь границу", — добавил Демченко. Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://1prime.ru/20240302/845815369.html
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польша, украина, граница, протесты фермеров
ПОЛЬША, УКРАИНА, граница, протесты фермеров
На Украине отметили рост очередей на границе с 3 странами
На Украине отметили рост очередей на границе с Венгрией, Румынией и Словакией
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Мы видим увеличение очередей. Это на границе со Словакией, с нашей стороны это пункт пропуска "Ужгород". По состоянию на утро где-то 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону нашей страны. На территории Венгрии около 1,3 тысячи грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии", — сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
По его словам, увеличение очередей на границе со Словакией, Венгрией и Румынией связано блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.
"Перевозчики, водители ищут возможность пересечения границы по другим направлениям. Там блокирования движения нет, увеличилось количество желающих пересечь границу", — добавил Демченко.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.