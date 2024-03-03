https://1prime.ru/20240303/845834430.html

Экс-глава МИД Австрии оценила влияние Запада на выборы в России

Экс-глава МИД Австрии оценила влияние Запада на выборы в России - 03.03.2024, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии оценила влияние Запада на выборы в России

Запад не прекратит попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА Новости... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T17:45+0300

2024-03-03T17:45+0300

2024-03-03T17:47+0300

россия

президентские выборы

запад

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СИРИУС, 3 мар — ПРАЙМ. Запад не прекратит попытки вмешаться в выборы президента России, но эти усилия изменят результат, быть может, на 1%, поделилась своим мнением с РИА Новости руководитель центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль. Кнайсль отметила, что Запад уже пытается вмешаться в президентские выборы в России, в том числе используя россиян, живущих за рубежом, но на результат голосования это значительно не повлияет, считает собеседница. "Может быть, на один процент... Отталкиваясь от моих догадок, от того, что я вижу, что мне говорят люди", — предположила она. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://1prime.ru/20240222/843144004.html

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россия, президентские выборы, запад