https://1prime.ru/20240303/845834666.html

Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти

Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ

Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти

Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T17:51+0300

2024-03-03T17:51+0300

2024-03-03T17:51+0300

сокращение добычи нефти

кувейт

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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики. Согласно заявлению министра, это решение было принято в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+. Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", а благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.

https://1prime.ru/20240302/845815490.html

кувейт

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сокращение добычи нефти, кувейт