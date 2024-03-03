https://1prime.ru/20240303/845834666.html
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T17:51+0300
2024-03-03T17:51+0300
2024-03-03T17:51+0300
сокращение добычи нефти
кувейт
https://1prime.ru/img/84012/24/840122455_0:121:2841:1719_1920x0_80_0_0_e077500c3e4600f348bcd3d01e7290cc.jpg
КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики. Согласно заявлению министра, это решение было принято в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+. Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", а благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.
https://1prime.ru/20240302/845815490.html
кувейт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84012/24/840122455_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_44b23d21bed572ba0b330d00b2f303f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сокращение добычи нефти, кувейт
сокращение добычи нефти, КУВЕЙТ
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
KUNA: Кувейт продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки
КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики.
Эксперт назвал возможную стоимость нефти в мире в 2024 году
Согласно заявлению министра, это решение было принято в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.
Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", а благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.