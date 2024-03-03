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Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти - 03.03.2024, ПРАЙМ
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти
Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T17:51+0300
2024-03-03T17:51+0300
сокращение добычи нефти
кувейт
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики. Согласно заявлению министра, это решение было принято в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+. Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", а благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.
https://1prime.ru/20240302/845815490.html
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сокращение добычи нефти, кувейт
сокращение добычи нефти, КУВЕЙТ
17:51 03.03.2024
 
Кувейт продлит до июня сокращение добычи нефти

KUNA: Кувейт продлит сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости . Александр Мельников | Перейти в медиабанкГорода мира. Эль-Кувейт
Города мира. Эль-Кувейт - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Кувейт добровольно продлит до июня сокращение добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки, передает агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Имада аль-Атики.
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Согласно заявлению министра, это решение было принято в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.
Вице-премьер России Александр Новак в среду заявил, что текущая ситуация на рынке нефти "нормальная", а благодаря действиям ОПЕК+ складывается баланс спроса и предложения.
 
сокращение добычи нефтиКУВЕЙТ
 
 
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