Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/845835010.html
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте - 03.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте
Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров разоблачением участия иностранных военных в украинском... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T18:26+0300
2024-03-03T18:26+0300
германия
бундестаг
военные
расшифровка аудиозаписей
https://1prime.ru/img/83561/72/835617296_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_af6a432145ce0e184f5e354148c248cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров разоблачением участия иностранных военных в украинском конфликте. "Если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это подготовка к возможному решению канцлера (Германии Олафа Шольца — прим. ред.) все-таки поставлять ракеты Taurus украинским войскам и явное разоблачение косвенного участия американцев и англичан в конфликте против России", — сказал Гердт РИА Новости. По его словам, если канцлер Германии примет это решение, то украинцы сами с ними не разберутся, и ФРГ придется отправить немецких военных специалистов, как это было в случаях с ракетами других западных стран. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
https://1prime.ru/20240303/845833037.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83561/72/835617296_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ba79638e61af9c2e25514eac0ce77d0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, бундестаг, военные, расшифровка аудиозаписей
ГЕРМАНИЯ, Бундестаг, военные, расшифровка аудиозаписей
18:26 03.03.2024
 
В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте

Гердт:

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров разоблачением участия иностранных военных в украинском конфликте.
"Если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это подготовка к возможному решению канцлера (Германии Олафа Шольца — прим. ред.) все-таки поставлять ракеты Taurus украинским войскам и явное разоблачение косвенного участия американцев и англичан в конфликте против России", — сказал Гердт РИА Новости.
Карин Кнайсль - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных
15:41
По его словам, если канцлер Германии примет это решение, то украинцы сами с ними не разберутся, и ФРГ придется отправить немецких военных специалистов, как это было в случаях с ракетами других западных стран.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
 
ГЕРМАНИЯБундестагвоенныерасшифровка аудиозаписей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала