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В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте

В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте - 03.03.2024, ПРАЙМ

В ФРГ назвали запись беседы военных разоблачением участия в конфликте

Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров разоблачением участия иностранных военных в украинском... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T18:26+0300

2024-03-03T18:26+0300

2024-03-03T18:26+0300

германия

бундестаг

военные

расшифровка аудиозаписей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. Экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров разоблачением участия иностранных военных в украинском конфликте. "Если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это подготовка к возможному решению канцлера (Германии Олафа Шольца — прим. ред.) все-таки поставлять ракеты Taurus украинским войскам и явное разоблачение косвенного участия американцев и англичан в конфликте против России", — сказал Гердт РИА Новости. По его словам, если канцлер Германии примет это решение, то украинцы сами с ними не разберутся, и ФРГ придется отправить немецких военных специалистов, как это было в случаях с ракетами других западных стран. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.

https://1prime.ru/20240303/845833037.html

германия

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германия, бундестаг, военные, расшифровка аудиозаписей