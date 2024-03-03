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Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире
Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире - 03.03.2024, ПРАЙМ
Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире
Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T19:07+0300
2024-03-03T19:07+0300
2024-03-03T19:07+0300
россия
цензура
google
google play
аналог
спч
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. "Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили? Французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. Прошло десять лет, а воз и ныне там", — сказал он. Ранее в Совфеде призвали активнее развивать отечественные магазины приложений из-за "нечестных действий Apple и Google" в отношении российских продуктов.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, цензура, google, google play, аналог, спч
РОССИЯ, Цензура, Google, Google Play, аналог, СПЧ
Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире
Глава СПЧ Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе.
"Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили? Французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. Прошло десять лет, а воз и ныне там", — сказал он.
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Ранее в Совфеде призвали активнее развивать отечественные магазины приложений из-за "нечестных действий Apple и Google" в отношении российских продуктов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.