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Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире

Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире - 03.03.2024, ПРАЙМ

Глава СПЧ Фадеев раскрыл главный инструмент цензуры в мире

Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T19:07+0300

2024-03-03T19:07+0300

2024-03-03T19:07+0300

россия

цензура

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Google является главным инструментом цензуры в мире, сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирной фестивале молодежи в Сириусе. "Google — главный инструмент цензуры в мире. Мы что-нибудь противопоставили? Французы в свое время пытались что-то противопоставить Google, но у них ничего не получилось. Прошло десять лет, а воз и ныне там", — сказал он. Ранее в Совфеде призвали активнее развивать отечественные магазины приложений из-за "нечестных действий Apple и Google" в отношении российских продуктов.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, цензура, google, google play, аналог, спч