https://1prime.ru/20240303/845835995.html
Писториус назвал публикацию разговора военных частью информвойны России
Писториус назвал публикацию разговора военных частью информвойны России - 03.03.2024, ПРАЙМ
Писториус назвал публикацию разговора военных частью информвойны России
Публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую ведет Москва, считает министр обороны Германии Борис | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T19:20+0300
2024-03-03T19:20+0300
2024-03-03T19:20+0300
германия
борис писториус
военные
утечка данных
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую ведет Москва, считает министр обороны Германии Борис Писториус. Писториус отметил, что информационная война, которую якобы ведет Россия против Германии, направлена на "разделение и подрыв единства", на что ФРГ "нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно"."Это должно подкрепить легенду, сказку о том, что мы работаем над войной против России, что совершенно абсурдно", — подчеркнул Писториус, добавив, что Германия работает исключительно над оказанием поддержки Украине. Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
https://1prime.ru/20240303/845833037.html
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германия, борис писториус, военные, утечка данных
ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, военные, утечка данных
Писториус назвал публикацию разговора военных частью информвойны России
Писториус назвал публикацию записи разговора военных частью информвойны России
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую ведет Москва, считает министр обороны Германии Борис Писториус.
Писториус отметил, что информационная война, которую якобы ведет Россия против Германии, направлена на "разделение и подрыв единства", на что ФРГ "нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно".
Кнайсль рассказала, что выявила утечка беседы немецких военных
"Это должно подкрепить легенду, сказку о том, что мы работаем над войной против России, что совершенно абсурдно", — подчеркнул Писториус, добавив, что Германия работает исключительно над оказанием поддержки Украине.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.