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В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО

В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ

В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО

Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый... | 03.03.2024, ПРАЙМ

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нато

оон

дмитрий полянский

запад

расширение нато

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ООН, 3 мар — ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Решение Запада сохранить НАТО, несмотря на роспуск Варшавского договора, а также обеспечить безопасность его членов за счет безопасности остальных было ужасной ошибкой и просчетом, которые привели мир туда, где он находится сейчас", — отметил Полянский. Дипломат отреагировал на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок - Организация Варшавского договора (ОВД), в который входил СССР. "Расширение НАТО, несмотря на все заверения, данные советским и российским лидерам, показало, что Западу больше нельзя доверять", — добавил он. Организация Варшавского договора была создана в 1955 году после того, как в 1949 году был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.

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нато, оон, дмитрий полянский, запад, расширение нато