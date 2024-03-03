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В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО
В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ
В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО
Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T19:25+0300
2024-03-03T19:25+0300
2024-03-03T19:25+0300
нато
оон
дмитрий полянский
запад
расширение нато
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ООН, 3 мар — ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Решение Запада сохранить НАТО, несмотря на роспуск Варшавского договора, а также обеспечить безопасность его членов за счет безопасности остальных было ужасной ошибкой и просчетом, которые привели мир туда, где он находится сейчас", — отметил Полянский. Дипломат отреагировал на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок - Организация Варшавского договора (ОВД), в который входил СССР. "Расширение НАТО, несмотря на все заверения, данные советским и российским лидерам, показало, что Западу больше нельзя доверять", — добавил он. Организация Варшавского договора была создана в 1955 году после того, как в 1949 году был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.
https://1prime.ru/20240303/845830257.html
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нато, оон, дмитрий полянский, запад, расширение нато
НАТО, ООН, Дмитрий Полянский, ЗАПАД, расширение НАТО
В миссии РФ в ООН раскрыли, что показало расширение НАТО
Полянский: расширение НАТО показало, что веры Западу нет
ООН, 3 мар — ПРАЙМ. Расширение НАТО на восток, несмотря на обещания не делать этого, доказывает, что верить Западу больше нельзя, написал на своей странице в соцсети X первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Решение Запада сохранить НАТО, несмотря на роспуск Варшавского договора, а также обеспечить безопасность его членов за счет безопасности остальных было ужасной ошибкой и просчетом, которые привели мир туда, где он находится сейчас", — отметил Полянский.
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Дипломат отреагировал на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Миллиардер задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок - Организация Варшавского договора (ОВД), в который входил СССР.
"Расширение НАТО, несмотря на все заверения, данные советским и российским лидерам, показало, что Западу больше нельзя доверять", — добавил он.
Организация Варшавского договора была создана в 1955 году после того, как в 1949 году был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.