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В Москве и Петербурге возможны полярные сияния из-за магнитной бури

В Москве и Петербурге возможны полярные сияния из-за магнитной бури - 03.03.2024, ПРАЙМ

В Москве и Петербурге возможны полярные сияния из-за магнитной бури

Неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник могут быть... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T19:57+0300

2024-03-03T19:57+0300

2024-03-03T19:57+0300

москва

санкт-петербург

"северное сияние"

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в воскресенье в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Магнитная буря умеренной величины началась на Земле около часа назад. Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным", — говорится в сообщении. Отмечается, что модели большинства мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые даже нельзя было бы отметить на графиках. В настоящий момент сила бури составляет около 1,5 по пятибалльной шкале. Продолжительность бури, по оценкам ученых, может составить от трех до шести часов. "В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В ближайший час ожидается формирование полосы сияний в сибирском регионе на широтах от 65 градусов и выше. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России", — добавили в лаборатории. Ученые уточнили, что в этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы.Как отмечается на сайте лаборатории, прогноза максимальной силы бури на данный момент у ученых нет, так как событие изначально вообще отсутствовало в прогнозе. Однако к Земле пришли периферийные области выброса, обладающие меньшей ударной силой, чем центральное ядро, а скорость выброса оказалась медленнее прогноза (изначально приход солнечных масс к Земле ожидался еще сутки назад), подчеркнули в ИКИ.

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москва, санкт-петербург, "северное сияние"