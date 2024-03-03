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В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров - 03.03.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров
В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров - 03.03.2024, ПРАЙМ
В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров
Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генпрокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T20:10+0300
2024-03-03T20:10+0300
германия
фрг
борис писториус
расшифровка аудиозаписей
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генпрокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных офицеров. "Насколько я знаю, пока нет (дело не заведено — прим.ред.). Но, конечно, в будущем это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то... соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами", — сказал Писториус в ходе специальной пресс-конференции, посвященной опубликованной аудиозаписи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
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германия, фрг, борис писториус, расшифровка аудиозаписей
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Борис Писториус, расшифровка аудиозаписей
20:10 03.03.2024
 
В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров

В Германии могут возбудить уголовное дело из-за утечки переговоров военных

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что генпрокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело в связи с опубликованной российскими СМИ аудиозаписью разговора высокопоставленных офицеров.
"Насколько я знаю, пока нет (дело не заведено — прим.ред.). Но, конечно, в будущем это зависит от результатов расследования службы военной контрразведки. Надо дождаться этих результатов. Я уверен, что если будут свидетельства преступных действий, то... соответствующее расследование, разумеется, будет начато компетентными органами", — сказал Писториус в ходе специальной пресс-конференции, посвященной опубликованной аудиозаписи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Министр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Писториус назвал публикацию разговора военных частью информвойны России
19:20
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
 
ГЕРМАНИЯФРГБорис Писториусрасшифровка аудиозаписей
 
 
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