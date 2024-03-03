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На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

На Украине испугались проигрыша в энергетической войне - 03.03.2024, ПРАЙМ

На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times. | 03.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-03T21:15+0300

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times."Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.По его словам, украинские энергообъекты регулярно становятся целью обстрелов, а на их ремонт требуются значительные средства. "Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — заключил руководитель предприятия.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады подадут 4 марта в Арбитражный суд республики Крым.

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