Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/845837230.html
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне - 03.03.2024, ПРАЙМ
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне
На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T21:15+0300
2024-03-03T21:15+0300
украина
сша
помощь украине
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times."Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.По его словам, украинские энергообъекты регулярно становятся целью обстрелов, а на их ремонт требуются значительные средства. "Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — заключил руководитель предприятия.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады подадут 4 марта в Арбитражный суд республики Крым.
https://1prime.ru/20240303/845827720.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, помощь украине
УКРАИНА, США, помощь Украине
21:15 03.03.2024
 
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне

Financial Times: Украина может проиграть энергетическую войну без помощи США

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times.
"Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
09:31
По его словам, украинские энергообъекты регулярно становятся целью обстрелов, а на их ремонт требуются значительные средства.
"Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — заключил руководитель предприятия.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады подадут 4 марта в Арбитражный суд республики Крым.
 
УКРАИНАСШАпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала