https://1prime.ru/20240303/845837230.html
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне - 03.03.2024, ПРАЙМ
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне
На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T21:15+0300
2024-03-03T21:15+0300
2024-03-03T21:15+0300
украина
сша
помощь украине
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times."Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.По его словам, украинские энергообъекты регулярно становятся целью обстрелов, а на их ремонт требуются значительные средства. "Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — заключил руководитель предприятия.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады подадут 4 марта в Арбитражный суд республики Крым.
https://1prime.ru/20240303/845827720.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, помощь украине
УКРАИНА, США, помощь Украине
На Украине испугались проигрыша в энергетической войне
Financial Times: Украина может проиграть энергетическую войну без помощи США
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ.
На Украине опасаются проигрыша в энергетической войне с Россией в отсутствие помощи со стороны США, сообщает издание Financial Times
.
"Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено", — заявил глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко в интервью американской газете.
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
По его словам, украинские энергообъекты регулярно становятся целью обстрелов, а на их ремонт требуются значительные средства.
"Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", — заключил руководитель предприятия.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что первый иск по взысканию с Украины ущерба от энергетической блокады подадут 4 марта в Арбитражный суд республики Крым.