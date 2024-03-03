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В бундестаге запросили собрание комитета по обороне - 03.03.2024, ПРАЙМ
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В бундестаге запросили собрание комитета по обороне
В бундестаге запросили собрание комитета по обороне - 03.03.2024, ПРАЙМ
В бундестаге запросили собрание комитета по обороне
Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T21:33+0300
2024-03-03T21:33+0300
германия
бундестаг
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая. "От имени моей фракции ... я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне", — цитирует телеканал письмо Фрая президенту бундестага Бербель Бас. Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца. 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
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германия, бундестаг
ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
21:33 03.03.2024
 
В бундестаге запросили собрание комитета по обороне

В бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за утечки переговоров

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.
"От имени моей фракции ... я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне", — цитирует телеканал письмо Фрая президенту бундестага Бербель Бас.
Также ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Олафа Шольца.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В ФРГ могут возбудить уголовное дело из-за утечки записи переговоров
20:10
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с записью российская сторона требует от Германии объяснений.
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
 
ГЕРМАНИЯБундестаг
 
 
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