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Швейцарцы высказались против повышения пенсионного возраста
Швейцарцы высказались против повышения пенсионного возраста - 03.03.2024, ПРАЙМ
Швейцарцы высказались против повышения пенсионного возраста
Швейцарцы на референдуме выступили против повышения пенсионного возраста, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из опубликованных результатов на сайте... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T22:04+0300
2024-03-03T22:04+0300
2024-03-03T22:04+0300
швейцария
референдум
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ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцарцы на референдуме выступили против повышения пенсионного возраста, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из опубликованных результатов на сайте правительства. Швейцарцев звали голосовать в это воскресенье за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение заключалось в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, инициатива Швейцарского объединения профсоюзов (SGB) о выплате пенсионерам 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным.Окончательные результаты показывают, что 74,72% избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24% проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58%.Инициатива, которая в случае принятия увеличит доходы пенсионеров примерно на 8%, была выдвинута SGB из-за "роста стоимости жизни, который привел к снижению покупательной способности пенсий".В настоящее время минимальная пенсия по старости в Швейцарии составляет 1225 швейцарских франков (примерно 1383 долларов), а максимальная — 2450 франков ($2767).
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швейцария, референдум
Швейцарцы высказались против повышения пенсионного возраста
Швейцарцы отказались выходить на пенсию в 66 лет, но поддержали 13-ю пенсию
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцарцы на референдуме выступили против повышения пенсионного возраста, но поддержали выплату 13-й пенсии, следует из опубликованных результатов на сайте правительства.
Швейцарцев звали голосовать в это воскресенье за два предложения по внесению поправок в закон о пенсиях. Первое предложение заключалось в повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет, инициатива Швейцарского объединения профсоюзов (SGB) о выплате пенсионерам 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным.
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Окончательные результаты показывают, что 74,72% избирателей отказались повышать пенсионный возраст, в то время как 58,24% проголосовали за введение 13-й пенсии. Явка составила 58%.
Инициатива, которая в случае принятия увеличит доходы пенсионеров примерно на 8%, была выдвинута SGB из-за "роста стоимости жизни, который привел к снижению покупательной способности пенсий".
В настоящее время минимальная пенсия по старости в Швейцарии составляет 1225 швейцарских франков (примерно 1383 долларов), а максимальная — 2450 франков ($2767).